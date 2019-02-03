MÜSİAD ABD'nin yeni dönemde hedefi "ticarette büyümeye devam"

NEW JERSEY (AA) - İSLAM DOĞRU/ DİLDAR BAYKAN - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Başkanı Mustafa Tuncer, "Yeni dönemde bizim temel odak noktamız, Türkiye ve Amerika arasında gündelik siyasi perspektiflerin ötesinde Türkiye'nin ürettiği en iyi hizmet ve ürünler, satabileceği hizmetler ve ürünler ne ise bunları eyalet bazında Amerika'ya satmak. Bizim yeni dönemdeki hedefimiz 'ticarette büyümeye devam' diyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD ABD'nin yeni dönem için Genel Kurul Toplantısı, New Jersey eyaletindeki Hilton Newark Airport Otel'de yapıldı.

MÜSİAD'ın ABD'deki üyeleri, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi İskender Balcı ve ülkedeki Türk toplumundan davetlilerin katıldığı genel kurulda MÜSİAD ABD'nin başkanı ve yönetim kurulu belirlendi.

Derneğin mevcut başkanı Mustafa Tuncer, yeniden başkan seçilirken, yeni yönetim kurulu üyeleri ve derneğin temsilcileri de tanıtıldı.





- "Yeni dönemde kadın müteşebbislere daha çok yer vereceğiz"





Mustafa Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MÜSİAD ABD'nin 5. yılına girdiğini hatırlatarak, derneğin yeni dönemine ilişkin, "Yönetim kurulu, temsilciler ve iş kurullarındaki demografik ya da profillere baktığınız zaman, genellikle fırsat eşitliği çerçevesinde, özellikle kadın müteşebbislere daha fazla yer vereceğimizi göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Tuncer, MÜSİAD ABD'nin yeni dönemde "50 eyalette 50 temsilci" projesini hayata geçirmek istediğini, bu kapsamda da genel kurulda 15 eyaletten 19 temsilciyi netleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Türkiye, son 3-4 yıldır ilerlemesine yönelik saldırılara maruz kalmış bir ülke. Bu anlamda Türkiye'deki gerek iş adamları örgütlenmeleri gerek diğer sivil toplum örgütlenmeleri, Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkma adına kendi alanları ve kendi alanlarına ekli diğer alanlara da odaklanmak zorunda kalmışlardı. Çünkü demokrasinin olmadığı yerde ticaret şekillenemez, ticaret istenildiği, arzu edildiği şekilde ilerleyemez. Dolayısıyla önceliğimiz demokrasimizdi ve dolayısıyla 15 Temmuz'da o halkımızın şanlı direnişine biz de iş adamları olarak destek vermiştik. Hamdolsun, bu badireler atlatıldı, milletimiz demokrasisine yeniden sahip çıktı ve iş adamları örgütlenmesi olarak bizlerin de kaldığımız yerden, aslında hiç ara vermediğimiz yerden, tekrardan ticari ilişkilerimizi ve potansiyelimizi geliştirmeye odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum."





- "Ticarette büyümeye devam"





MÜSİAD ABD'nin, Türkiye ile ABD arasında 20 milyar doları aşan bir ticaret hacmi hedeflediğini bildiren Tuncer, bu çerçevede her eyalette dernek temsilcilerinin olması ve her eyaletin Türkiye'den alabileceği malzeme ve hizmetlere odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Tuncer, "Yeni dönemde bizim temel odak noktamız, Türkiye ve Amerika arasında gündelik siyasi perspektiflerin ötesinde Türkiye'nin ürettiği en iyi hizmet ve ürünler, satabileceği hizmetler ve ürünler ne ise bunları eyalet bazında Amerika'ya satmak. Bizim yeni dönemdeki hedefimiz 'ticarette büyümeye devam' diyoruz." diye konuştu.

MÜSİAD'ın 1990'dan bu yana her zaman Türkiye'nin demokrasisi ve milli değerlerini savunduğunu ifade eden Tuncer, "MÜSİAD ABD de Türkiye'den binlerce kilometre uzaktaki bu yeni kıtada bu değerlerin savunuculuğunu ticaret dünyası özelinden bayraklaştırmaya da devam edecek." dedi.





- MÜSİAD ABD, Kanada ve Güney Amerika'ya da açılacak





MÜSİAD ABD Başkanlığının yanı sıra Amerika kıta koordinatörlüğü görevinin de olduğuna değinen Tuncer, bu görev çerçevesinde Kanada ve Güney Amerika'da temsilcilikler açma ve şubeleştirme çalışmaları yapma misyonları olduğunu söyledi.

Güney Amerika'da, Venezuela'da MÜSİAD Venezuela'yı açtıklarını hatırlatan Tuncer, şunları kaydetti:

"MÜSİAD Venezuela'nın profiline baktığımız zaman, hem Türk hem de Venezuelalı iş adamları üyeleri olduğunu görmekteyiz. İnşallah ileriki dönemde ilk şubemizi Kanada'da ve daha sonra da özellikle temsilciliklerle başlayarak, şubeleşme ağını Güney Amerika'da da geliştirmek istiyoruz. Çünkü Kanada; önemli ticari ilişkilerin gerçekleştirilmesi ve ilerletilmesi gereken önemli bir ülke olduğu gibi, Güney Amerika da hem nüfusu hem doğal kaynakları, doğal rezervleri itibarıyla hem de Türkiye'nin başta inşaat ve savunma sanayi olmak üzere kendini geliştirdiği ve dünyada kendini ispatladığı alanlarda Türkiye'ye pazar olması hasebiyle kesinlikle göz ardı edilemeyecek coğrafyaların başında geliyor. Bizler de MÜSİAD ABD ailesi özelinde MÜSİAD bayrağını buralarda da dalgalandırma çabası içerisinde olacağız."

Güney Amerika'da odaklanılan ülkelerin başında Brezilya olduğunu vurgulayan Tuncer, Brezilya'nın gerek diliyle gerek kültürüyle bölgedeki diğer ülkelerden farklı olduğunu söyledi.

Tuncer, "Brezilya, bir anlamda Latin Amerika'nın amiral gemisi olarak adlandırabileceğimiz bir ülke. Genç bir nüfusa sahip, doğal rezervler anlamında çok iyi bir noktada. Aynı zamanda Türkiye üreticileri açısından da önemli bir tüketim gücüne sahipler." dedi.