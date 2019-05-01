Musevi Mezarlığı’nın kapı ve korkuluklarını çaldılar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Musevi Mezarlığı’nın demir kapısı ve korkulukları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde yer alan ve bir süre önce Çorlu Belediyesi tarafından bakıma alınıp çevresi beton duvarlarla kapatılarak demir korkuluklarla çevrelenen Musevi Mezarlığı’nın girişine monte edilen demir kapı ile korkulukları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Musevi Mezarlığı’nın daha önce de demir kapısı ile korkulukları çalınmıştı.