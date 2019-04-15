MUSEM Gaziantep mutfağını hem koruyor hem yaşatıyor

Gaziantep mutfağını korumak ve yaşatmak amacıyla eğitimlerini sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi (MUSEM), öğrencilerin yanı sıra profesyonel ve amatör aşçılara kapısını açtı, binlerce aşçı yetiştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in özel çabasıyla gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) "Geliştirici Şehirler Ağına" giren Gazi şehir, ününü nesilden nesle aktarmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında ana okul, ilkokul ve lise öğrencileri şehrin eşsiz yemek kültürünü tanıma fırsatı buldu. Düzenlenen atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, yöresel lezzetlerin yapımı ve püf noktalarını eğitmenler eşliğinde öğrendi Antep mutfağını yakından gördü. Türk ve dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Gaziantep mutfağı kuşaktan kuşağa öğretilen Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi’nde yetişkinlere de aşçılık eğitimi verdi. Merkez her yıl olduğu gibi bu yılda yaz boyunca 6-14 yaş grubu çocuklar zengin Gaziantep mutfağını keşfedecek. Türkiye’nin ilk ve tek mutfak müzesi olan Emine Göğüş Mutfak Müzesi’nin avlusunda faaliyet gösteren MUSEM, hem profesyonel hem de amatör aşçılara Antep mutfağına yönelik eğitimler vermeye başladı. Gaziantep mutfağını korumayı ve yaşatmayı amaçlayan merkez, eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.