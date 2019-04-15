0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

MUSEM Gaziantep mutfağını hem koruyor hem yaşatıyor

Gaziantep mutfağını korumak ve yaşatmak amacıyla eğitimlerini sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi (MUSEM), öğrencilerin yanı sıra profesyonel ve amatör aşçılara kapısını açtı, binlerce aşçı yetiştirdi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 14:03
MUSEM Gaziantep mutfağını hem koruyor hem yaşatıyor

Gaziantep mutfağını korumak ve yaşatmak amacıyla eğitimlerini sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi (MUSEM), öğrencilerin yanı sıra profesyonel ve amatör aşçılara kapısını açtı, binlerce aşçı yetiştirdi.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in özel çabasıyla gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) "Geliştirici Şehirler Ağına" giren Gazi şehir, ününü nesilden nesle aktarmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında ana okul, ilkokul ve lise öğrencileri şehrin eşsiz yemek kültürünü tanıma fırsatı buldu. Düzenlenen atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, yöresel lezzetlerin yapımı ve püf noktalarını eğitmenler eşliğinde öğrendi Antep mutfağını yakından gördü. Türk ve dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Gaziantep mutfağı kuşaktan kuşağa öğretilen Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi’nde yetişkinlere de aşçılık eğitimi verdi. Merkez her yıl olduğu gibi bu yılda yaz boyunca 6-14 yaş grubu çocuklar zengin Gaziantep mutfağını keşfedecek. Türkiye’nin ilk ve tek mutfak müzesi olan Emine Göğüş Mutfak Müzesi’nin avlusunda faaliyet gösteren MUSEM, hem profesyonel hem de amatör aşçılara Antep mutfağına yönelik eğitimler vermeye başladı. Gaziantep mutfağını korumayı ve yaşatmayı amaçlayan merkez, eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 14:03
  1. kültür
  2. sanat
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deniz Türüç Galatasaray'a mı transfer oldu?
    1. Deniz Türüç Galatasaray'a mı transfer..
    2. Trabzonspor, trafik kazasında ölen..
    3. Spot piyasada elektrik fiyatları
    4. "Maçlara gitmeye devam edeceğim"
    5. Jandarma uzman erbaş sonuçları son..
    6. "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği..
    7. Filistin'in yeni hükümeti ilk..
    8. Bütçe uygulama sonuçları (2)
    9. Bağlar’da Ak Partili Beyoğlu..
    10. Gazbir-Gazmer Türkiye İç Tesisat..
    11. Filistin'in yeni hükümeti ilk..
    12. Hz. Bilal Camisi’nde sona gelindi
    13. Başkan Ensari’ye hayırlı olsun..
    14. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi..
    15. Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3..
    16. Sultanbeyli’de cinayet anları kamerada
    17. Diyarbakır’daki kazada ölü sayısı 4’e..
    18. Sevgi, çocukların büyümesinde önemli..
    19. Düğün dönüşü kazada ölen iki kardeş..
    20. Gençlerbirliği liderliği geri aldı
    21. Özel’den Şehitler Haftası mesajı
    22. "Tarihimizi kendi soyunu katledenlere..
    23. Heyelanda hayatını kaybeden kişi son..
    24. Cimbom transferde bombayı patlatıyor!
    25. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    26. 23 Nisan Spor Şenliklerinin startı..
    27. MUSEM Gaziantep mutfağını hem koruyor..
    28. İsrail medyası: “Trump, Netanyahu’yu..
    29. KHK’lı adayın yerine mazbata alan AK..
    30. Balık sezonu kapandı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!