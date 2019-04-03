Muse, Türkiye prömiyerini yaptı Fadik Sevin Atasoy'un yazıp oynadığı tek kişilik oyun Muse, Tatbikat Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu- Oyunu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da izledi

ANKARA (AA) - Fadik Sevin Atasoy'un yazdığı ve oynadığı tek kişilik oyun Muse, Türkiye prömiyerini yaptı. Bir esin perisinin insan olup kendi hikayesini yazma çabasının anlatıldığı oyun, Tatbikat Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği, müziklerini Emir Işılay, koreografisini Bahar Keleş, kostüm tasarımını ise Özlem Süer'in yaptığı Muse'a, başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Oyunu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da izledi. Fadik Sevin Atasoy'un performansı uzun süre ayakta alkışlandı. Muse, 18 ve 19 Nisan'da da Tatbikat Sahnesi'nde olacak.

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