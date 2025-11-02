Müsavat Dervişoğlu ile CHP'li Ayşe Ünlüce birbirine girdi: Sözlerine tepki gösterdi

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ayşe Ünlüce'ye, "Sayın belediye başkanı buradayken palanın öbür tarafını da kullanmayacağım" dedi. CHP'li EBB Başkanı Ayşe Ünlüce salonu terk ederek tepki gösterdi.

Eskişehir'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, salonda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce'ye, "Sayın belediye başkanı buradayken palanın öbür tarafını da kullanamayacağım" dedi. Bu konuşmanın ardından Ünlüce, "Biz müsaadenizi isteyelim. Siz de rahat rahat konuşun" diyerek salondan ayrıldı.
İYİ Parti İl Başkanlığı'nın 4'üncü Olağan Kongresi Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun katılımı ile Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dervişoğlu "Dervişoğlu "Palanın öbür tarafını da kullanamayacağım" dedi," dedi, EBB Başkanı Ünlüce salonu terk etti

"Belediye başkanı buradayken palanın öbür tarafını da kullanamayacağım"
Kongrede kürsüye çıkan Dervişoğlu, konuşmasının bir bölümünde, "Tamam karşılıklı sohbet güzel oluyor da, lafım uzamasın. Burada belediye başkanımız var. Haksızlık da olmasın, sayın belediye başkanı buradayken palanın öbür tarafını da kullanamayacağım. Bunu şimdi böyle dedim başka türlü anlaşılır" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce'den Dervişoğlu'na: "Müsaadenizi isteyelim, rahat rahat konuşun"

"Müsaadenizi isteyelim. Siz de rahat rahat konuşun"

Bu sözlerin üzerine protokolde oturan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Genel başkanım, biz müsaadenizi isteyelim. Siz de rahat rahat konuşun" diyerek salondan ayrıldı.

"Diyaloğu sayın Özel'le paylaşacağım"

Daha sonra Ayşe Ünlüce'ye gitmemesi yönünde ricada bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, salondan ayrılan belediye başkanının ardından, "Ben sizin zaman darlığınızı bildiğim için, kürsüye çıkmadan önce de söyledim. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün laf etmeyeceğim. Sayın belediye başkanımızla yaşadığımız diyaloğu sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Belediye Başkanı Özgür Özel'le paylaşacağım, bunu bilin. Ben yüz yüze konuşmayı seven birisi olduğum için" ifadelerini kullandı.
Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin salondan çıkmasının ardından konuşmasına devam etti.

