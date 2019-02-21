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MÜSAİD üyelerini bilgilendirme toplantısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Antalya Şubesi, üyelerine “Sosyal Güvenlik Mevzuat Uygulamaları ve Güncel İstihdam Teşvikleri” konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:53
MÜSAİD üyelerini bilgilendirme toplantısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Antalya Şubesi, üyelerine “Sosyal Güvenlik Mevzuat Uygulamaları ve Güncel İstihdam Teşvikleri” konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.


MÜSİAD Antalya Şubesi tarafından düzenlenen toplantıya, Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nejat Deniz ve Antalya Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürü Veli Tekkanat konuşmacı olarak katıldı.



“Son gün 28 Şubat”


Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılandırılan borcunu ödemeyenler için, 28 Şubat tarihine kadar ödeme imkânı getirildiğine ve yapılandırma hakkının devam etmesinin sağladığı sayısız faydaya değinen Deniz, “Taksit ya da peşin ödeme tercihinde bulunduğu halde daha önce süresinde ödeme imkânı bulamayan sigortalı ve işverenlerin yapılandırmanın bozulmasına sebep olan taksit ya da peşin ödeme tutarlarını geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat’a kadar ödemeleri halinde yapılandırma hakları devam edecektir" dedi.



“Teşvik uygulamaları ile kayıt dışı istihdamı azaltıyoruz”


İşyerleri için en uygun teşviki bulmakta zorlananlara her zaman topyekûn yardımcı olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getiren Deniz,uygulanan teşviklerle hem işverenlerin daha fazla işçiyi sigortalama yoluna gittiğini hem de dezavantajlı bazı kesimlere de istihdam olanağı sağlandığının altını çizdi. Deniz uygulanan teşviklerin işverenlere sadece maddi kazanç sağlamadığını aynı zamanda kayıt dışı istihdamı da azalttığını sözlerine ekledi.


İŞ-KUR İl Müdürü Tekkanat da, İŞ-KUR’un işverenlere sağladığı en önemli destek türlerinden biri olan İş Başı Eğitim Programı ve bu programa ilişkin başvuru şartları ile işverenlere verilen diğer kolaylıklar hakkında bilgilendirmede bulundu.


MÜSİAD Antalya Şubesi hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu ise SGK ve İŞ-KUR mevzuat uygulamalarının işverenler açısından önemine işaret ederek, işverenlerin faaliyet alanları ile ilgili tespitlerde bulundu.


MÜSİAD’ta düzenlenen toplantı, Deniz ve Tekkanat’ın katılımcıların sorularını yanıtlaması ile son buldu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:53
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