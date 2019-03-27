Musabeyli’de traktör devrildi: 1 ölü Kilis’in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kilis’in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu köyünde Mehmet Uğur Can (71) yönetimindeki 79 EF 564 plakalı traktör meyilli yolda seyrederken devrildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Uğur Can, ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.