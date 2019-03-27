0553 313 94 23

Musabeyli’de traktör devrildi: 1 ölü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:19
Musabeyli’de traktör devrildi: 1 ölü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.


Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu köyünde Mehmet Uğur Can (71) yönetimindeki 79 EF 564 plakalı traktör meyilli yolda seyrederken devrildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Uğur Can, ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçimde nasıl oy kullanılacak? | YSK 31 Mart yerel seçim son dakika haberleri
    1. Seçimde nasıl oy kullanılacak? | YSK..
    2. Türel: “Notere gidecek vakit olmasın..
    3. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı..
    4. Kaymakam Çelik halk toplantısına..
    5. Başkan Türel, otobüs ve taksicilerle..
    6. Deprem bölgesinde okullar 2 gün tatil..
    7. İnek hırsızlarına adli kontrol
    8. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    9. YSK sandık görevlisi ücretleri 2019..
    10. İBB müthiş tesisin yapımına başladı
    11. Dünya Altın Konseyi’den İslami finans..
    12. Seden Bozbey kadın dernekleriyle..
    13. İdrar yollarındaki darlığa stentli..
    14. Polis uyuşturucu satıcılarına göz..
    15. BAKKA Çelik Kümelenme Projesi için..
    16. GMİS’te devir teslim töreni, Hakan..
    17. Bekçiler hırsızlara göz açtırmıyor
    18. Döviz kurları
    19. FETÖ’den gözaltına alınan komiser..
    20. Denizli'deki deprem
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek