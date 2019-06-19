Musabeyli ilçesinde yıl sonu sergisi

Kilis’in Musabeyli ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yıl sonu sergisi açıldı.

Musabeyli Halk Eğitim Merkezi tarafından el işlerinden oluşan yıl sonu sergisi yoğun ilgi gördü. İlçe Halk Eğitim Müdürü Fatime Uluçoban,açılışta yaptığı konuşmada, bu eğitim döneminde78 genel, 203 mesleki kurs olmak üzere çeşitli alanlarda 281 kurs açıldığını, 334 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını söyledi.Açılışa, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, AK Parti Musabeyli İlçe Başkanı Mehmet Gültekin, Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mustafa Ceylan, daire müdürleri ve kursiyerler katıldı. Açılışı yapılan sergi Polateli Kaymakamı Mahmut Şener ile protokol üyeleri tarafından gezildi.

Yıl içerisindeki kurslarda başarılı olan öğrencilere belgeleri, Kaymakam Şener ile protokol üyeleri tarafından verildi.