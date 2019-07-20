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Musabeyli ilçesindeAişe Caminin ibadete açıldı

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20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:38
Musabeyli ilçesindeAişe Caminin ibadete açıldı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde Hz Aişe cami düzenlenen tören ile ibadete açıldı


Programda konuşan Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Caminin yapılmasında emeği, katkısı olan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, “Allah hepsine cennette hazırlanan saraylar da olmayı nasip eder inşallah. Hz Aişe camimizin ilçe halkımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.Bu camide kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul ve karin olmasını niyaz ediyorum. Caminin yapımında emeği geçen herkese yeniden teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum”dedi.


Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılırken, sonrasında ise Vali Recep Soytürk ile Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı tarafındancaminin yapılmasında katkısı olanlara belge verildi.


Cami açılışına ValiRecep Soytürk, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Musabeyli Belediye BaşkanıAyhan Yılmaz, İl Müftüsü Abdurahman Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İlçe Müftüsü İsmail Çınar, çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:38
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