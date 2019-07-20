Musabeyli ilçesindeAişe Caminin ibadete açıldı .

Kilis’in Musabeyli ilçesinde Hz Aişe cami düzenlenen tören ile ibadete açıldı

Programda konuşan Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Caminin yapılmasında emeği, katkısı olan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, “Allah hepsine cennette hazırlanan saraylar da olmayı nasip eder inşallah. Hz Aişe camimizin ilçe halkımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.Bu camide kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul ve karin olmasını niyaz ediyorum. Caminin yapımında emeği geçen herkese yeniden teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum”dedi.

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılırken, sonrasında ise Vali Recep Soytürk ile Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı tarafındancaminin yapılmasında katkısı olanlara belge verildi.

Cami açılışına ValiRecep Soytürk, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Musabeyli Belediye BaşkanıAyhan Yılmaz, İl Müftüsü Abdurahman Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İlçe Müftüsü İsmail Çınar, çok sayıda vatandaş katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.