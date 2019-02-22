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Musabbar 1 Mart 2019 ‘da vizyonda

Büyük Galileo Film tarafından Eylül 2018’ de çekimleri gerçekleştirilen Musabbarfilminin vizyon tarihi belli oldu.

22 Şubat 2019 Cuma 16:11
Musabbar 1 Mart 2019 ‘da vizyonda

Büyük Galileo Film tarafından Eylül 2018’ de çekimleri gerçekleştirilen Musabbarfilminin vizyon tarihi belli oldu. 2017 yılında Kocaeli’de çekimlerine başlanan ancak oyunculardan kaynaklanan sorunlar ve maddi sıkıntılarından dolayı çekimleri yarım kalan film geçtiğimiz günlerde tamamlandı.


Sıfırdan bir ekip oluşturularak, çekimlerine Gaziantep’te devam edilen ve başarıyla tamamlanan “ Musabbar “ 1 Mart’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.



Yönetmenliğini Engin Tutuş ve Erdal Tutuş’un üstlendiği film, Şanlıurfa ve Gaziantep’te toplam 32 farklı mekanda geçiyor. Projede çok fazla insanın emeğinin olduğunu ve iyi iş çıkardıklarına inandıklarını ifade eden yönetmen Engin Tutuş, "Asıl mesleğim yazarlık. 2012 yılında bilim kurgu türündeki ilk romanım yayımlandı. Kocaeli Üniversitesinde Radyo Sinema Televizyon Bölümünde eğitimi tamamladım. Musabbar, yönetmenliğini yaptığım ilk büyük, uluslararası proje. 2 yıldır tüm zorluklara rağmen yılmadan üzerinde çalışıyoruz. Hikayenin dokusuna uyum sağlaması nedeniyle de çekimleri Gaziantep’te gerçekleştirdik. Bazı sahneleri de eşsiz tarihi atmosferi sebebiyle Şanlıurfa’da tamamladık. Nihayet çekimler tamamlandı. 28 Şubat’ta Gaziantep’te gerçekleştirilecek olan ilk gala gösteriminin ardından, 1 Mart 2019’da Türkiye’nin dört bir yanında vizyona girecek. Türkiye başta olmak üzer, Azerbeycan, KKTC ,ardından Orta Doğu, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde gösterime girecek. Bu projede çok fazla insanın emeği var, iyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum” diye konuştu.



Filmin Konusu


Hz. Süleyman’ın himayesine alıp çalıştırdığı cinler, Süleyman öldükten sonra bütün insanlığı yoldan çıkarıp dünyaya ve insanlara hükmetmek için o günü sabırsızlıkla beklerler. Aşiret ağasının soyunun tükenmesine karşı yaptırdığı büyü, bütün kötülüklerin kapısını sonuna kadar açar. 21. yüzyılda patlak veren olaylar, bir akademisyen grubuna denk gelir 8 kişiden oluşan bu arkadaş grubu olayların içinden kurtulmak için mücadele eder.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:11
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