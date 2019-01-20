Musa Süreyya Balcı kimdir? Musa Süreyya Balcı Ak Parti Muradiye belediye başkan adayı Musa Süreyya Balcı AK Parti Rize Muradiye belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Musa Süreyya Balcı'nın kim olduğu araştırılıyor.Peki Musa Süreyya Balcı kimdir? Musa Süreyya Balcı kaç yaşında? AK Parti Muradiye belediye başkan adayı Musa Süreyya Balcı hangi görevlerde bulundu?

Musa Süreyya Balcı AK Parti Rize Muradiye belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Musa Süreyya Balcı'nın kim olduğu araştırılıyor.Peki Musa Süreyya Balcı kimdir? Musa Süreyya Balcı kaç yaşında? AK Parti Muradiye belediye başkan adayı Musa Süreyya Balcı hangi görevlerde bulundu? Musa Süreyya Balcı kimdir? 1970 yılında Rize Muradiye'de doğdu. İlkokulu Kömürcüler'de, ortaokulu ve liseyi Taşköprü'de bitirdi. Askerlik görevinin ardından ticaret hayatına atıldı. Yaklaşık 12 yıldır bir GSM operatörünün il merkezinde ve Çayeli ilçesinde temsilciliğini yaptı. 2009-2014 yılları arasında Muradiye belediye meclis üyeliği ve 5 yıl boyunca daimi encümenlik görevini yürüttü. 2014 yerel seçimlerinde Muradiye belediye başkanı seçildi.

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