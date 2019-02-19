0553 313 94 23

Musa Eroğlu, Toros Üniversitesi öğrencilerini mest etti

Toros Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu katkıları ile hazırlanan konser kapsamında ünlü halk ozanı Musa Eroğlu, üniversitenin öğrencileri ile bir araya geldi.

19 Şubat 2019 Salı 12:06
Musa Eroğlu, Toros Üniversitesi öğrencilerini mest etti

Toros Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu katkıları ile hazırlanan konser kapsamında ünlü halk ozanı Musa Eroğlu, üniversitenin öğrencileri ile bir araya geldi.


Bahçelievler Kampüsü Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Nil Aşkın, dekanlar, akademisyenler, daire başkanları ve öğrenciler katıldı. İlk olarak Türk Halk Müziği Topluluğu, şef Ali Parlak yönetiminde solo ve koro olmak üzere 11 eser seslendirdi. Ardından sahne alan ünlü ozan Musa Eroğlu, bir birinden güzel eserleri seslendirdi. Seslendirdiği türkülerle izleyenleri kendine hayran bırakan Musa Eroğlu, Toros Üniversitesi’nin davetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bu tür kültürel faaliyetleri sık sık tekrarlamak lazım. Ülkemizde gerek sazlı, gerek sözlü çok güzel kültür insanları var” dedi.


Konserin ardından Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Nil Aşkın, Musa Eroğlu’nu Toros’un bir bireyi olarak gördüklerini ifade ederek, Eroğlu’na Toros Üniversitesi rozeti taktı.


Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek ise “Siz Türkiye’mizin çok büyük bir sanatçısısınız, size övgü dolu sözler söylemek bizim haddimize değil. Siz bugün bizi gerçekten çok mutlu ettiniz, herkes adına size teşekkür ediyorum” diyerek, Eroğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.


Ormanları çok sevmesi ile de bilinen Eroğlu’na öğrenci toplulukları ağaç sertifikası takdim ederek, Eroğlu adına fidanları toprakla buluşturduklarını ve ağaçlandırmaya devam edeceklerini belirttiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:06
  1. kültür
  2. konser
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Şaşkın hırsız çaldığı ürünleri başka markete taşıdı
    1. (Özel) Şaşkın hırsız çaldığı ürünleri..
    2. Karabük’ten 100 kişilik TTK için bin..
    3. Çankaya Belediyesi ’Plant Ödülü’ne..
    4. Honda, İngiltere ve Türkiye'deki Civic..
    5. Bakan Murat Kurum imzasıyla, en riskli..
    6. Ahşap oyuncak yapımı eğitimi başladı
    7. Millet sizi kuyruğunuzdan tanır
    8. Köprü geçiş cezası nasıl geri alınır?..
    9. Suudi Arabistan: "Hindistan-Pakistan..
    10. Zihni Şahin’den uluslararası vizyon
    11. Akşehir Belediyesine bir ödül daha
    12. Honda küresel üretim ağını yeniden..
    13. Netanyahu'nun yanına oturdu! Ülke..
    14. Sarıoğlan Belediyesi’nde yüz güldüren..
    15. Şanlıurfa’da 261 kelaynak doğaya..
    16. Düzce’de hastanede hal hatır ekibi iş..
    17. Mısır’da 16 terörist öldürüldü
    18. TFF 1.Lig ekibinde flaş ayrılık!..
    19. "Rusya Suriye'de İran ile ortak ancak..
    20. Diyarbakır’da ekonomi değerlendirme..
    21. Japonya Guaido’yu Venezuela’nın geçici..
    22. Fatsa’da hamsinin kilosu 30 TL
    23. Endonezya'da yanardağdaki lav akışı..
    24. Avrupa Yatırım Bankası'ndan..
    25. Van’da ‘Yerel Düzey Sağlık Hizmet..
    26. Fenerbahçe'nin efsane ismi hayatını..
    27. E.Yeni Malatyaspor’da, Ç.Rizespor maçı..
    28. Başkan adayı Güder: "Vatandaşa altyapı..
    29. Pakistan Başbakanı Khan: "Hindistan..
    30. Altın fiyatları ne kadar? İşte son..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun