0553 313 94 23

Musa Aydın'dan Serbest Güreş Milli Takımı'na ziyaret

- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:"Amacımız Dünya Şampiyonası'nda tüm kotaları almak. Eğer bunu başarabilirsek, 2020'ye kafamız rahat gireriz ve Tokyo Olimpiyatları'na çok daha iyi hazırlanırız"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:11
Musa Aydın'dan Serbest Güreş Milli Takımı'na ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kazakistan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılacak Serbest Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Musa Aydın, Düzce'deki Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren milli güreşçilerle bir araya geldi. Sporcularla sohbet eden Aydın, takımın son durumu hakkında da teknik heyetten bilgi aldı.

Aydın, Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası verileceğine işaret ederek, "Amacımız Dünya Şampiyonası'nda tüm kotaları almak. Eğer bunu başarabilirsek, 2020'ye kafamız rahat gireriz ve Tokyo Olimpiyatları'na çok daha iyi hazırlanırız." ifadelerini kullandı.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6'sı altın toplam 16 madalya alarak tarihi bir başarının altına imza attıklarını hatırlatan Aydın, "Dünya Şampiyonası'na 1 aydan daha az bir zaman kaldı. Tüm takımlarımız hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İnşallah, Dünya Şampiyonası'nda başarılı olup, olimpiyat kotalarını alırız. Ama bizim için asıl başarı kota almak değil olimpiyatlarda madalyalar kazanmak. Rio 2016'da Türkiye'nin aldığı 8 madalyanın 5'i güreşten geldi. Bizler Türk sporunun lokomotifi olarak Tokyo'dan madalya sayılarımızı artırarak dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Serbest Milli Takımı Teknik Direktörü Isak Irbaikhanov ise şu ana kadar yapılan kampların ve katıldıkları turnuvaların kendileri açısından son derece olumlu geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda istediğimiz sonuçları aldık. Sonrasında Avrupa Oyunları, turnuvalar ve kamplarımız tam istediğimiz gibi geçti. Şu an Topuk Yaylası'ndayız. Burada mükemmel bir çalışma ortamı var. Dünya Şampiyonası'na yaklaşık 1 ay kaldı. Bu süreyi de en iyi şekilde tamamlayıp Dünya Şampiyonası'na hazır hale geleceğiz. Burada ilk 6'ya girenler olimpiyat kotası alacak. Hedefimiz kotaların hepsini madalyalarla almak."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:11
  1. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  2. Serbest Güreş Milli Takımı
  3. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksaray’da abla kız kardeşini kollarından bıçakla yaraladı
    1. Aksaray’da abla kız kardeşini..
    2. Çankaya, terk edilen hayvanlara sahip..
    3. Eğitim fakültesinde akredistasyon..
    4. Dağ yüzeyindeki insan silueti dikkat..
    5. Bursa'da kuyuya düşen 3 ayıyı kurtarma..
    6. Afganistan’da art arda 4 patlama: 6’sı..
    7. "Artık terör örgütüne para gitmeyecek,..
    8. AB'den skandal HDP açıklaması!
    9. Türkiye 4 üründe dünyada söz sahibi
    10. Kaspersky Asya Pasifik Bölgesi'ndeki..
    11. Birçok kişinin rüyasını gördüğü yere..
    12. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan..
    13. Irak’tan Hatem Hastanesine geldi,..
    14. Patlamada hayatını kaybeden genç..
    15. MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli..
    16. İşsizlikle ilgili 33 bini aşkın haber..
    17. Kahramanmaraş’ta askeri araç devrildi:..
    18. Çankaya parkları yenileniyor
    19. Kandil bölgesine hava harekatı
    20. Yaşlı adam emekli maaşını çekmek için..
    21. Ekrem İmamoğlu'nun ikinci tatili..
    22. Profilo AVM satışa çıktı
    23. Kızına tümör teşhisi konulunca klip..
    24. Ahmet Türk terörle yatmış terörle..
    25. İl dışından getirilen uyuşturucu..
    26. İkinci kez görevden alınan Ahmet..
    27. Hindistan’da muson yağmurları binden..
    28. Kopan kaya parçaları gencin üzerine..
    29. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine..
    30. Bunun örneği Türkiye’de çok az
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!