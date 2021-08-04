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Biyografi Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir?
Biyografi

Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir?

YAŞ toplantısı bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan YAŞ toplantısında Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı. Musa Avsever’in biyografisi vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 18:49:00 -
Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda YAŞ kararları açıklandı.  YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirilen Orgeneral Musa Avsever’in kim olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. İşte merak edilen haberin devamı…

Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir?

Musa Avsever 7 Kasım 1957 tarihinde Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu. 1. Ordu Komutanı olarak görev yapan Avsever 2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral, 2012'de korgeneral rütbesine terfi etti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.

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