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Muş yerel seçim anketi 2019 yerel seçim sonuçları Muş

Muş'ta anket sonuçları açıklandı mı? Muş seçim anketi 2019, Muş son seçim anketi 2019 sonuçlarına göre kim önde olduğu merak edilmekte. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Muş'a ayrı bir önem veriyor. Cumhur İttifakı kayyum atanan belediyelerin yeniden PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye geçmesini beka meselesi olarak görmekte. Onun için Muş AK Parti açısından başa baş yarışın geçeceği illerin başında gelmekte. 31 Mart yerel seçim Muş’da son durum ne? Muş seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberleri…

26 Şubat 2019 Salı 09:37
Muş yerel seçim anketi 2019 yerel seçim sonuçları Muş

Muş'ta anket sonuçları açıklandı mı? Muş seçim anketi 2019, Muş son seçim anketi 2019 sonuçlarına göre kim önde olduğu merak edilmekte. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Muş'a ayrı bir önem veriyor. Cumhur İttifakı kayyum atanan belediyelerin yeniden PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye geçmesini beka meselesi olarak görmekte. Onun için Muş AK Parti açısından başa baş yarışın geçeceği illerin başında gelmekte. 31 Mart yerel seçim Muş’da son durum ne? Muş seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberleri…

Muş seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 213.935 seçmenin 981 sandıkta oy kullandığı Muş'da 31 Mart 2019 yerel seçimleri son derece önemli. Zira Muş Cumhur İttifakı için kritik şehirlerin başında gelmekte. Muş'da AK Parti belediye başkan adayı Feyat Asya, CHP Muş belediye başkan adayı Tansu Saraç, Bitlis HDP Belediye başkan adayları ise Sırrı Sakık ve Sibel Genç oldu.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) listelerin teslim edilmesine kısa bir süre kala AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nda yeni gelişmeler yaşandı. MHP 17 ilde, AK Parti ise 4 ilde adaylarını geri çekti. Böylelikle 44 ilde AK Parti, 7 ilde ise MHP aday göstermiş oldu. MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adaylarını çekerken, AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti. 

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin adayının destekleneceği 17 il ise şu şekilde:

Bilecik

Bolu

Burdur

Çanakkale

Bitlis

Sinop

Siirt

Muş

Hakkari

Edirne

Artvin

Giresun

Ardahan

Ağrı

Yalova

Şırnak

Rize

Muş için son anket sonçuları henüz açıklanmadı. Ancak hem 2014 yerel seçimleri hem de 24 Haziran 2018 genel seçimleri Muş'da 31 Mart 2019 yerel seçimlere ışık tutması açısından önemlidir.

Muş 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48.5

BDP-HDP % 40,.8

SP % 3,7

MHP % 2,5

Muş 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

HDP % 54.5

AK Parti % 32.4

İYİ Parti % 4.3

MHP % 3.7

 

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:37
  1. Yalova
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Sinop
  6. Siirt
  7. Rize
  8. Muş
  9. Kırklareli
  10. Kars
  11. Hakkari
  12. Giresun
  13. Edirne
  14. Çanakkale
  15. Burdur
  16. Bolu
  17. Bitlis
  18. Bilecik
  19. Artvin
  20. Ağrı
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