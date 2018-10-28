İlker Gündüzöz kimdir? Muş valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz Muş Valiliğine atandı. İlker Gündüzöz kimdir? ? Artvin valisi olanİlker Gündüzöz nereli ve kaç yaşında?İlker Gündüzöz hangi görevlerde bulundu? İşte İlker Gündüzöz biyografisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor. Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi. İçişleri Bakanlığı Mülga Dernekler Dairesi Başkanı Yılmaz Doruk Artvin Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürü Sinan Güner Bartın Valiliğine, TBMM Başkan Başmüşaviri Mustafa Çiftçi Çorum Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp Edirne Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Taşbilek Gümüşhane Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu Isparta Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Türker Öksüz Kars Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Sezer Kırıkkale Valiliğine, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz Muş Valiliğine, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan Sivas Valiliğine, MEB Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık Uşak Valiliğine atandı.

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İlker Gündüzöz kimdir?

1970 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve ortaokulu Gölcük’te, lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kamu yönetimi bölümünden okul birincisi olarak mezun oldu. 1992 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu kaymakamlık sınavını birincilikle kazandı. 1993-1994 yıllarında, İngiltere’de dil ve mesleki konularda eğitim aldı. Afyon kaymakam adayı olarak başladığı meslek hayatına, Aksu (Isparta), Kozluk (Batman), Şiran (Gümüşhane), Almus (Tokat), Çamardı (Niğde), Karasu (Sakarya) ilçelerinde kaymakam olarak devam etti. 2008-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2013 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri olarak atanmış; 29/12/2014’de I. Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilmiştir. 20/06/2017 tarihli ve 2017/261 sayılı Müşterek Kararnameyle İller İdaresi Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

Anadolu Üniversitesinde Maliye Teorisi Ana Bilim Dalında master (Köylerin Mali Yapıları), TODAİE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında master (Gençlik ve Siyaset), KTÜ İktisat Ana Bilim Dalında doktora (Belde Belediyelerinin Optimal Ölçek Sorunu) yaptı. Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası Doçentidir. Yayımlanmış bilimsel makale ve tebliğleri yanında, aşağıdaki kitapların yazarıdır:

1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, TBB Yayınları, Ankara, 2010, ss.1-275.

2.Türkiye Uygulamaları Çerçevesinde Metropol Belediye Kavramı: Avantajlar ve Dezavantajlar, TBB Yayınları, Ankara, 2011, ss.1-136.

3. Küçük Belediyeler Sorunu, Ankara, 2011, TBB Yayınları, -Doktora Tezinin Genişletilmiş Biçimi-, ss.1-233.

4. Türk Mahalli İdarelerinin Mali Yapısı: Gelir ve Giderlere Analitik Yaklaşım Borçlanma Sistemlerinin AB Ülkeleri ile Mukayesesi (Dr. Can ile birlikte), TBB Yayınları, Ankara, 2011, ss.1-416.

5. Belediye Ekonomisi: Belediyelerin Ekonomideki Yeri ve Önemi, TBB Yayınları, Ankara, 2012, ss.1-1111.

6. İşyeri Ruhsat Hukuku, Klasmat Matbaacılık, Ankara, 2014.

7. Karasu Hızlı Akan Su, İstanbul, 2008.

8. Köy Kanunu Çalıştayı (editör olarak; Dr. Can ve Dr. Turgut ile birlikte), İçişleri Bakanlığı Yayınları, Ankara, Şubat 2010, ss. 380.

Türk İdare Dergisi ile İdarecinin Sesi Dergisi yayın kurulu üyesidir. İş ve Çevre Sağlığı Derlemeleri Dergisi yayın kurulu üyesi, aynı zamanda derginin Çevre ve Çevre Politikaları Editörüdür. Türk İdare Derneği ile Türk İdareciler Vakfı üyesidir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır