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Muş Valisi Gündüzöz Malazgirt’te

Muş Valisi Doç.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:27
Muş Valisi Gündüzöz Malazgirt’te

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü kutlamalarının yapılacağı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda incelemelerde bulundu.


Beraberindeki Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile Malazgirt ilçesine gelen Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz; Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi tarafından tarihi Milli Park’ta karşılandı. Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve berberindeki heyet, Tarihi Milli Park’ta yapılan çalışmalar ve Millet Bahçesi’ni inceledi.


Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü hazırlıklarının yoğun şekilde devam ettiği Tarihi Milli Park ve Millet Bahçesi çalışmaları hakkında Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın ve Belediye Başkanı Cengiz Altın’dan bilgiler alan Vali Gündüzöz, çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi için yüklenici firma yetkililerine talimat verdi.


Vali Gündüzöz, daha sonra beraberindekilerle ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:27
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