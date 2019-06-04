0553 313 94 23

Muş Valisi Gündüzöz: “Dağlarda 650’den az terörist kaldı”

Muş Valisi İlker Gündüzöz, terör örgütünün bu yıl biteceğini söyleyerek, “650’den az terörist kaldı.

04 Haziran 2019 Salı 13:19
Muş Valisi Gündüzöz: “Dağlarda 650’den az terörist kaldı”

Muş Valisi İlker Gündüzöz, terör örgütünün bu yıl biteceğini söyleyerek, “650’den az terörist kaldı. Tarihte hiçbir zaman dağ kadrosunda bu kadar az bir terörist kalmamış. Onları da böcek gibi ezeceğiz. Bu yıl bunu bitireceğiz” dedi.


Muş Öğretmenevinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi İlker Gündüzöz, herkesin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiğini söyledi. Bayramın birlik ve beraberliği perçinleştireceğini ifade eden Vali Gündüzöz, “Bizim huzurumuz için sınır bölgelerinde, karakollarımızda nöbet tutan kahraman Mehmetçiğimizi alnından öpüyorum. Türk polisimizi, jandarma mensuplarımızı ve askerlerimizi bu güzel bayramda ailelerinden belki uzak, gurbette tebrik ediyorum. Dualarımız onlarla birliktedir” dedi.



“Teröristleri böcek gibi ezeceğiz”


Hainlerin bayram seyran dinlemediğini söyleyen Vali Gündüzöz, “Maalesef hain teröristler bayram seyran dinlemiyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu bayramların bayram gibi geçmesi, her daim birlik, beraberlik ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Terör örgütü bu yıl bitecek. 650’den az terörist kaldı. Tarihte hiçbir zaman dağ kadrosunda bu kadar az bir terörist kalmamış. Onları da böcek gibi ezeceğiz. Bu yıl bunu bitireceğiz” ifadelerini kullandı.


Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek’in de bir teşekkür konuşması gerçekleştirmesinin ardından konuşan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise, mübarek bayrama ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Bayramların kardeşlik ve kardeşlik hukukunun pekişmesine vesile olduğunu ifade eden Başkan Asya, “Bu mübarek güne kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette ki kırgınlıklarımızın, dargınlıklarımızın, eksikliklerimizin, aksaklıklarımızın bir noktada giderileceği lütuf olarak verilen günlerdir” diye konuştu.


Bayramlaşma törenine Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Garnizon Komutanı Atilla Terzioğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Yardımcısı Alper Çifci, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları ve kamu kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Buradaki törenin ardından sırasıyla Muş Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Çocuk Evleri sitesi ile şehit Piyade Çavuş Fırat Karaca ve şehit Polis Memuru Murat Yılmaz’ın aileleri ziyaret edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 13:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Caddebostan Plajı bayramın ilk günü İstanbulluların akınına uğradı
    1. Caddebostan Plajı bayramın ilk günü..
    2. İstanbul'da helikopterli bayram..
    3. Kültür ve Turizm Bakanlığının ilk halk..
    4. Türk insanına hayranlığını Türk..
    5. Giresun'da kamyonet devrildi: 10 yaralı
    6. Vali Şehmus Günaydın: “ Bayramın daha..
    7. Hatalı sollama sonucu kafa kafaya..
    8. İl protokolü bir araya gelerek..
    9. "Hem kızı hem de olimpiyat altınını..
    10. AK Parti teşkilatı bayramlaştı
    11. Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü..
    12. Kars'ta cami minaresine yıldırım düştü
    13. Mardin'deki bayramlaşma programına..
    14. TTSO ve TESOB’da bayramlaşma
    15. İstanbul'da yollar da bayram etti!
    16. En acı bayram
    17. Baki Ersoy: “FETÖ’nün Çocuklarının Bu..
    18. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    19. Büyükçekmeceliler bayramlaşma..
    20. "Tunceli'de terörist sayısı 600'lerden..
    21. Başkan Çolakbayrakdar, “Daha Temiz..
    22. Vali Memiş’ten bayram mesaisi
    23. İstanbullular şehri terk etti, Şile..
    24. Polisten sürücülere şeker ikramı
    25. Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    26. AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    27. Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na..
    28. Milletvekili Aydemir Sarıgöl’de..
    29. Fatsa’da protokol bayramlaştı
    30. Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."