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Muş Valiliğine yeni logo

Muş Valiliğine için Muş Lalesi ile bütünleştirilen ve Ay Yıldızı ön plana çıkaran, tarihteki büyük Türk imparatorluklarını simgeleyen, 16 yıldızı çerçeveleyen yeni bir logo tasarlandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:42
Muş Valiliğine yeni logo

Muş Valiliğine için Muş Lalesi ile bütünleştirilen ve Ay Yıldızı ön plana çıkaran, tarihteki büyük Türk imparatorluklarını simgeleyen, 16 yıldızı çerçeveleyen yeni bir logo tasarlandı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bakanlıkların Cumhurbaşkanlığına bağlanması ile değişen idari yapı gereği yeni bir kurumsal kimlik çalışması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda oluşturulan valiliğimizin yeni logosunda; Muş Lalesi ile bütünleştirilen Ay Yıldızı, tarihteki büyük Türk imparatorluklarını simgeleyen 16 yıldız çerçevelemektedir. Bu tarihten itibaren, var olan görsel basılı materyallerdeki eski logolar değiştirilmeyecek, hazırlanacak her türlü yeni görsel, basılı ve dijital tasarımlarda ise kılavuzda belirtilen standartlar çerçevesinde yeni logo kullanılacaktır” denildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:42
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