Muş Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararını açıkladı! Kentte maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Muş Valiliği, kentte yaşayan vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunması amacıyla, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, il genelinde maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Öte yandan yasağa riayet etmeyenlere de 900 TL idari para cezası kesileceği belirtildi.

Ölümcül koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Muş'ta bir takım yeni önlemler getirildiği açıklandı. Açıklamayı yapan Muş Valiliği, önlemlerin Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca alındığını bildirdi.

Maske yasağına uymayana 900 TL ceza

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 17 Ağustos 2020 tarihli 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27. ve 72. maddelerine göre kentte maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı ve yasağa uymayanlara da 900 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Önlemler hayati önem taşıyor

Alınan kararlar Muş Valiliğinin resmi internet sitesinde yayınlanırken, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe, kişisel hijyen kurallarına uyulması ve maske kullanımının hayati derecede öneme haiz olduğu belirtildi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan kararların bilim kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılımını önlemek amacıyla alındığı belirtilen açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunun 1 Haziran 2020 tarih ve 133 sayılı Kararı ile İstasyon Caddesi Atatürk Bulvarında yapımı devam eden İmam Şafii Camii’nden Muş Belediyesinin bulunduğu yere kadar olan alanda. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunup yıkımı gerçekleştirilen postane binasından yıkımı yine gerçekleştirilen eski otogarın bulunduğu çevre yoluna kadar olan alan. Türk Telekom binası ve Hava Şehitliği arasından başlayarak Ziraat Bankası ile son bulan İstasyon Caddesine bağlantı sağlayan yolda. Büyükkent pasajından başlayarak eski hal içerisine kadar giden yolda. Eski hal içi dahil olmak üzere eski halden Cumhuriyet Caddesine bağlantı sağlayan iki ara cadde ve yine eski halden İstasyon Caddesine bağlantı sağlayan iki ara cadde dahil olmak üzere 1 Haziran 2020 tarihi ve 24.00’dan itibaren maske takılmasının zorunlu olması kararına varılmıştı. Yaşanan süreçte görülen lüzum üzerine kapsamın genişletilerek il ve ilçe belediye hudutları içerisindeki tüm cadde, sokak ve açık alanlarda) kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğunda dair hükümler saklı kalmak kaydıyla) maske takma zorunluluğu getirilmesine karar verilmiştir." denildi.

Para cezası adli sürece kadar da gidebilir

Öte yandan yasağa uymayanlara 900 TL idari para cezasının uygulanacağı belirtilen açıklamada, durumun adli sürece gidebileceği de dile getirildi. Açıklamanın devamında da, "Belirtilen karara uymayan vatandaşlara umumi hıfzıssıhha kanunun 282’nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddesi gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.