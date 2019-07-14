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Muş Vakfı kentin sorunlarını masaya yatırdı

İstanbul’da faaliyet yürüten Muş Vakfı, belediye başkanları, siyasetçiler ve STK temsilcileri ile bir araya gelerek kentin sorunlarını masaya yatırdı.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:52
Muş Vakfı kentin sorunlarını masaya yatırdı

İstanbul’da faaliyet yürüten Muş Vakfı, belediye başkanları, siyasetçiler ve STK temsilcileri ile bir araya gelerek kentin sorunlarını masaya yatırdı.


Muş’taki bir kahvaltı salonunda düzenlenen programa Muş Vakfı Başkanı Orhan Sami Gültekin, belediye başkanları, siyasetçiler ve STK temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler katıldı. Programda konuşan Muş Vakfı Başkanı Dr. Orhan Sami Gültekin, kentin kalkınması ve ekonomisinin canlanması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Vakfın işleyişi hakkında davetlileri bilgilendiren Gültekin, “Vakfın yönetimine Varto’dan, Bulanık’tan, Malazgirt’ten insanlar aldık. Vakfımıza sadece Muş merkezden değil tüm ilçelerinden vatandaşlarımızı alıyoruz. Bunu yaparken de dilin, dinin, ırkın veya partin ne diye sormuyoruz. Vakfımızın amacı siyasi değildir” dedi.


Kentin iki önemli eksikliğinin bulunduğunu dile getiren Gültekin, “Bizim turizmimiz yok, fabrikamız yok, altyapımız da, petrolümüz de yok. Çiftçilerimizin organik ürünlerinin satın alınması ile bu kentin sorunlarını çözebiliriz. İsviçre’den sulama olayını çözmek için bir takım insanlarla görüştüm. Bana ’65 bin dönümlük bölümü 40 milyon dolara sulayabiliriz. Bunun yarısını devlet verecek, yarısını da işletmeci olarak biz vereceğiz’ dediler. Biz beklemeyelim. En azından bu 65 bin dönümü sulamanın yollarını arayalım. Sizin 20 milyon dolarlık kısmınızı gidip siyasilere, devlet adamlarına yalvararak bulacağız. Bu memlekette üretim arttıkça kentimize ne kadar fayda sağlayacağını köylülerimiz görsünler. İkincisi ise köylülerimizin çocuklarını uzay mühendisi, genetik mühendisi edelim gibi uçuk branşlarda değil, sanat okullarında istihdam edelim. 4 sene boyunca mesleklerini öğrensinler. Veterinerlik ve ziraat üzerine branşlar seçelim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:52
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