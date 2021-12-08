Muş Sağlık Müdürü Dr. Türkoğlu: Yoğun bakımlardaki hastaların yüzde 96'sı aşısını yaptırmayanlar

Aşı haritasında "turuncu" kategoride bulunan kentin İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, “Vatandaşlarımızdan tek talebimiz var, o da herkesin aşı olması. Kovid-19 hastalığından korunmanın tek yolu aşı. Hastanede yoğun bakımda yatan birçok hastamız aşısız. Muş Devlet Hastanesi yoğun bakımlarında yatan hastaların yüzde 96’sı ya hiç aşı olmamış ya da aşısını eksik yaptırmış. Çoğu kişi ne yazık ki aşı olmadığı için hastalığı ağır geçiriyor. Ve aşı olmadıkları için de bin pişman oluyorlar” dedi.