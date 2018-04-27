‘Su yatırımlarında rekor kırıldı’

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Su yatırımlarında cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı” dedi. Eroğlu, bakanlığın faaliyetleri ve son siyasi durumla ilgili gazetemizin sorularını cevapladı:

Gölet yapmada dünya birincisiyiz. Bu kadar çok gölet olmasının sebebi ve faydaları nelerdir?

Türkiye bulunduğu iklim kuşağı sebebiyle düzensiz bir yağış rejimine sahip olduğumuz için yağışlı mevsimlerde suyu biriktirmek ve yağışın az olduğu dönemlerde kullanmak zorundayız. Dolayısıyla Türkiye açısından suyu biriktirmek için baraj ve göletleri inşa etmek bir zarurettir.

Su yatırımlarında Cumhuriyet Tarihimizin rekorunu kırdık. AK Parti Hükümetinden önceki 1999- 2003 yılları arasında DSİ tarafından sadece 9 tesis hizmete açılmışken, 15 yıllık iktidarımız döneminde 7.497 tesisi tamamlayarak aziz milletimizin hizmetine sunduk. Ülke olarak baraj inşasında dünyada 3’üncü, gölette dünya lideriyiz. Yağış dağılımı düzensiz olan Türkiye, su zengini bir ülke değildir. Aksine, su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik yatırımlara öncelik verilmediği takdirde yakın gelecekte su problemleri yaşamaya aday bir ülke olabilir. Ülkemizde bir damla suyun bile heba edilmemesi adına çalışmalar sürdürmekteyiz.

“SU İŞİNİ PLANLADIK”

“Su zengini değiliz” diyorsunuz; senelik su ihtiyacımız her yıla göre mi belirleniyor, daha uzun vadeli çalışmalar var mı?

Ülkemizde yıllık tüketilen suyun yüzde 70’inden fazlası sulama maksatlı kullanılmaktadır. Yıllık tüketilen 54 milyar metreküp suyun 40 milyar metreküpü sulama sektöründe, 7 milyar metreküpü içme suyu sektöründe, 7 milyar metreküpü ise sanayide harcanıyor. 81 ilimiz için İçme Suyu Eylem Planları hazırladık. Şehirlerimizin 2040, 2050 ve 2071 yıllarını planladık. Son 15 yılda inşa ettiğimiz 207 adet içme suyu tesisi ile 42 milyon vatandaşımıza içme suyu temin ettik.

Su alanında ise hedefimiz; 2023 yılına kadar; 669 adet barajı tamamlayarak, 1.368 adet baraj sayısına ulaşmak, 504 adet HES’i tamamlayarak, toplamda 1.100 adet HES’i işletmeye alarak yıllık 135 milyar kilowatt saat hidroelektrik enerji üretimini gerçekleştirmek, 144 adet içme suyu tesisini daha hizmete almak, 1.304 adet sulama tesisini daha hizmete alarak toplam sulanan alanı 85.000.000 dekara çıkarmak, 1.845 adet taşkın koruma tesisini daha hizmete alarak toplam taşkından korunan alanı 12 milyon dekara çıkarmaktır.

'MUŞ OVASI HOLLANDA'YI GEÇECEK'

MUŞ - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Dünyanın en büyük barajlarını biz yapıyoruz. En ileri teknolojilerini kullanıyoruz. Dünyada baraj yapımında ilk üçe giriyoruz, gölet inşaatında dünya birinciliği bizde” dedi.

“Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu” için Muş’ta bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Muş Ovası, Hollanda ovalarını geçecek sulama projelerinden sonra Muşlular paralarını nereye koyacaklarını bilemeyecekler” dedi.

DIŞ ETKİLİ BAZI PLANLAR YAPILIYOR

“Vekil transferi” mevzusu ile eski siyasi günleri hatırladık. Siz bu ortama ne diyorsunuz?

Eskiden biliyorsunuz demokrasi tarihimize kara leke gibi geçen Güneş Motel gibi kötü bir emsal var. Bu ondan daha kötü bir durumdur. CHP meydandan kaçıyor. Bazı planlar yapılıyor, bu planlarda da bazı dış mihrakların da etkisi var. Biz milli ve yerliden yanayız. 80 milyon kardeş gibi bağlı daha da fazla huzur iklimi doğmasını istiyoruz. Önceden Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da vatandaşın yanına gittiğimizde çekinirdi. Alçak terör örgütü gözlüyordu, vatandaş bundan korkuyordu. Ama şimdi gittiğimiz zaman ‘buyurun hocam’ diyor. İnşallah 24 Haziran seçimleri de isabetli olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile seçimi gümbür gümbür kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Dünyada en büyük 10 projeden 6’sı bizde düşünebiliyor musunuz? Bütün büyük tesisleri kendi öz kaynağımızla yapıyoruz. Kabuğunu kırmış bir Türkiye var. Milletimize buradan şunu söylemek istiyorum. Türkiye verilen talimatlara göre hareket eden bir ülkeyken şimdi kendi kararını kendi veren, gündem belirleyen bir ülke haline geldi. Son 100 yılın en güçlü Türkiye’si var. Belki 1850’lerden bu yana en güçlü Türkiye var. Aziz milletimize güveniyoruz, onun ferasetine inanıyoruz. 80 milyonu kucaklıyoruz. Bizim Afyon’da bir söz vardır. Türk-Kürt kardeştir, ayrımcılık yapan kalleştir; diye. Hepimiz biriz, kardeşiz, aynı toprağın müdafiiyiz, aynı bayrağın gölgesindeyiz.