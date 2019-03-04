0553 313 94 23

Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonu

Muş merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi tutuklandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:33
Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonu

Muş merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi tutuklandı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Muş merkezli 9 ilde (Ankara, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Kahramanmaraş, Batman, Bingöl) 70 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda, yasa dışı bahis oynatmakta kullanılan çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve pos cihazı, para alışverişlerini gösterir çok sayıda çek ve hesap defteri, 2 adet ruhsatsız silah, bu silahlara ait 2 adet şarjör ve 195 adet fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarının yapılan incelemesinde, şüphelilerin yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların tüm banka hesapları bloke edilmiş, şüpheli şahıslara toplam 680 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 8’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Coğrafi işaretli ürünler, MEB müfredatına girdi
    1. Coğrafi işaretli ürünler, MEB..
    2. Çanakkale’de cinayet
    3. Mısır'daki idamlara tepki
    4. Avcılar’da AK Parti, CHP ve DSP’li..
    5. SMMMO’dan Başkan Toçoğlu’na ziyaret
    6. Bu nasıl doktor? Başörtülülere çirkin..
    7. Adapazarı Belediye meclisi toplandı
    8. "İki duran toptan goller yedik"
    9. Kırklareli’de karbonmonoksit..
    10. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Qazi:..
    11. Nevşehir’de hakkında arama kararı olan..
    12. Ünlü nükleer bilimcisi Malatya’da..
    13. Yalçın Topçu’dan Siteler esnafına..
    14. Nevşehir’de FETÖ’dan 12 kişiye yasal..
    15. Abdulkadir Güneş: "Teknolojiyle..
    16. En çevreci il Manisa
    17. Kaymakam Çelik’ten satrançta derece..
    18. Lösemi olan arkadaşları için gönüllü..
    19. Potasyum bromür nedir? Bromürün..
    20. Gaziantep'ten ihracat rekoru
    21. Tokat sanayi sitesinde kentsel dönüşüm..
    22. MHP’li Akçay: "Cumhur İttifakı mertçe..
    23. Konya’da Muhasebe Haftası etkinliği
    24. İstanbul'da toprak kayması! Ekipler..
    25. Zarif'ten "her kurumun ayrı bir dış..
    26. MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy:
    27. Kaza yapan alkollü sürücünün..
    28. Başkandan Almanlara Ordu daveti
    29. ABD markasından Lüleburgaz’a 3 ödül
    30. PKK’lıların kaçırdığı asker oğlundan..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk