Muş Belediyesinin tarihi yapıların korunması ve yaşatılması adına yaptığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve bu yıl tamamlanan Muş Kültür Evi açılışa hazırlanıyor.

Şehrin dört bir yanında uygulamaya aldığı çalışmalarla hizmet çıtasını yükselten Muş Belediyesi, Kale Mahallesi’nde yürüttüğü projelerle büyük bir değişim ve dönüşüme öncülük ediyor. Bir yandan mahalleye giden yollarda genişletme çalışmaları yürüten ekipler, diğer yandan çevre düzenlemelerle Muş’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kale Mahallesi’nin çehresini değiştiriyor. Geçen yıl projelendirilip uygulamaya alınan Muş Kültür Evi ve Kale Parkı suru peyzaj projesi tamamlandı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, şehre hakim noktada uygulanan Muş Kültür Evi ve Kale Parkı suru peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Proje kapsamında Kale Parkı’nın çevresine doğal taşlarla ihata duvarı çekilirken, parkın üst kısmına da Bulanık ilçesinin Abdalbeyazit köyünde yüzyıllar önce yapılan tarihi yapıdan esinlenerek Muş Kültür Evi yapıldı. İnşaat ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığı projenin önümüzdeki günlerde açılması planlanıyor.

Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, “Bu yıl çalışma sezonunu yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen yıllardan devam eden çalışmalarımızı tamamlanırken, yeni projelerimizde de sona yaklaşıyoruz. İlimizin eski yerleşim yerlerinden biri olan Kale Mahallesi’nde geçtiğimiz yıllardan itibaren kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yapımı tamamlanan konutların ardından söz konusu bölgelerde ihtiyaç duyulan belediye hizmetlerini uygulamaya başladık. Mevcut yolları genişletirken, alternatif yolları da açarak ulaşım konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların neticesinde mahalle sakinlerimizin ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntıları gidermiş olacağız” dedi.

Kale Parkı’nda uygulanan proje hakkında bilgi veren Başkan Asya, “Merkeze hakim bir noktada bulunan Kale Parkı’nı adına yakışır bir şekilde cazip bir hale getirmek üzere gerekli planlamayı yaptık. Söz konusu alanda, şehrin hemen hemen her noktasından görünecek şekilde kale görünümlü ihata duvarı örüldü. Doğal taşlarla uygulanan proje ile güzel bir görüntü ortaya çıktı. Bununla beraber parkın üst kısmında Bulanık’ın Abdalbeyazit köyünde yıllar önce yaptırılan tarihi evin aynısını yaptırdık. Kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi temsil edecek şekilde yaptığımız Muş Kültür Evini önümüzdeki günlerde hizmete açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.