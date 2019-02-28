Muş kar hapsinde

Muş’ta dün akşamdan bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 162 köy yolu ulaşıma kapanırken, Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) de eğitime 1 gün ara verildi.

Muş’ta bu sene çetin geçen kış şartları nedeniyle hayat olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde kalınlığı 20 santimetreye ulaşan kar nedeniyle il genelinde 162 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte vatandaşlar iş yerlerinin önünü küreklerle açmaya çalışırken, belediye ekipleri ise iş makineleriyle topladıkları karı kamyonlarla şehrin dışına taşıyor.

Yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 162 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, “Yol açma çalışmalarımız devam ediyor. 162 köy yolumuz yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapandı. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışarak yolları yeniden ulaşıma açacaktır” dedi.

MŞÜ eğitime bir gün ara verdi

Öte yandan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verdi. MŞÜ’nün öğrencilere gönderdiği tatil mesajında, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle üniversitemizin tüm yerleşkelerinde 28 Şubat 2019 Perşembe günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir” denildi.