0553 313 94 23

Muş Belediyesine ait bilgi evlerinde yaz kursu etkinliği

Muş Belediyesi tarafından Muratpaşa, Sunay, Zafer ve Yeni mahallelerinde hizmet veren bilgi evleri tarafından düzenlenen yaz kursu etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:50
Muş Belediyesine ait bilgi evlerinde yaz kursu etkinliği

Muş Belediyesi tarafından Muratpaşa, Sunay, Zafer ve Yeni mahallelerinde hizmet veren bilgi evleri tarafından düzenlenen yaz kursu etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.


Muş Belediyesi Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde çocuklar tarafından yaz etkinliği düzenlendi. Muratpaşa, Sunay, Zafer ve Yeni mahallelerdeki bilgi evlerinde eğitim gören öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Öğrenciler, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğe Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün eşi Uzman Dr. Meşide Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya’nın eşi Suna Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş’ın eşi İmran Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal’ın eşi Nalan Baykal, kadın vatandaşlar ve çok sayıda çocuk katıldı.


Bilgi evlerinin faaliyetleri hakkında yapılan bilgilendirme sunumu ile başlayan etkinlik, çocukların gösterileriyle devam etti. Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya’nın eşi Suna Asya, bilgi evleri sayesinde toplumun her kesimine ulaştıklarını ve bu tesislerde güzel çalışmaların yapıldığına değindi. Suna Asya, “Geçtiğimiz yıllar halkımızın hizmetine sunulan bilgi evleri, amaçlarına uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Belirli bir program çerçevesinde her yaştan vatandaşlarımızın istifade edebileceği bilgi evlerinde çok güzel etkinlikler yapılmakta. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın artık vakit geçirebilecekleri alternatif mekanlar var. Bu tesislerin sayılarının artması ile sosyal ve kültürel alanda güzelliklerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Bugün de çocuklarımızın bilgi evlerinde hazırladığı öğretileri ilgiyle izledik. Emeklerinden dolayı bilgi evleri çalışanlarımıza ve çocuklarımıza teşekkür ederim” dedi.


Vali İlker Gündüzöz’ün eşi Meşide Gündüzöz ise, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, Muş yöresinde bilgi evlerinin önemini diğer bölgelere göre daha çok önemsediğini söyledi. Ana kuzularını ana kucağı olan bilgi evlerine teslim etmek istediklerini belirten Gündüzöz, "Sadece terör tehlikesi değil, bu çocukları bilgisayar, internet, uyuşturucu ve her türlü tehlikeden korumak istiyoruz. Bilgi evleri bunu çok güzel yapmış. Gerçekten güzel bir etkinlik izledik, hocalarımız çok emek vermişler. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından protokol üyelerinin eşleri bilgi evlerini ziyaret ederek burada yapılan çalışmaları inceledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:50
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    35 kez kan bağışına altın madalya
    1. 35 kez kan bağışına altın madalya
    2. Metin Feyzioğlu: Yargı Reformu..
    3. Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor
    4. Büyükşehirden ulaşım araçlarına klima..
    5. Bodrum Belediyesi’nin anketine 24..
    6. Uğurlu Köyünde selin izleri siliniyor
    7. Yeşilyurt Belediyespor’un hazırlık..
    8. Yeni İtfaiye Merkezi inşaatı hızla..
    9. Aydın’da trafik kazası; 3 yaralı
    10. Ukraynalı animatör Müslüman oldu
    11. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    12. Bartın Üniversitesi 10 ayda 39 ton..
    13. Mersin'de korkutan orman yangını
    14. ECB anketinde enflasyon ve işsizlik..
    15. Akdeniz'de 7 ayda 686 düzensiz göçmen..
    16. Kilis’te trafik kazası: 2 yaralı
    17. Türkiye Diyanet Vakfından Suriye'de..
    18. "Çoklu organ tutulumlu mide kanseri"..
    19. Silah ticareti yapan 48 şahıs yakalandı
    20. Fındık taban fiyatının belirlenmesi
    21. Diyarbakır’da makas atan yolcu..
    22. Otomobil ve hafriyat kamyonu çarpıştı:..
    23. AK Parti’li yöneticiler, Mardin’e..
    24. DÜZELTME
    25. Bunları yapmadan sakın tatile çıkmayın!
    26. Düzce’de selin meydana getirdiği hasar..
    27. TBMM Başkanı Şentop yasama yılını..
    28. Erbil saldırsının azmettiricisi..
    29. Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit..
    30. TBMM Başkanı Şentop yasama yılını..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi