Muş Belediyesine ait bilgi evlerinde yaz kursu etkinliği

Muş Belediyesi tarafından Muratpaşa, Sunay, Zafer ve Yeni mahallelerinde hizmet veren bilgi evleri tarafından düzenlenen yaz kursu etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Muş Belediyesi Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde çocuklar tarafından yaz etkinliği düzenlendi. Muratpaşa, Sunay, Zafer ve Yeni mahallelerdeki bilgi evlerinde eğitim gören öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Öğrenciler, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğe Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün eşi Uzman Dr. Meşide Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya’nın eşi Suna Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş’ın eşi İmran Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal’ın eşi Nalan Baykal, kadın vatandaşlar ve çok sayıda çocuk katıldı.

Bilgi evlerinin faaliyetleri hakkında yapılan bilgilendirme sunumu ile başlayan etkinlik, çocukların gösterileriyle devam etti. Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya’nın eşi Suna Asya, bilgi evleri sayesinde toplumun her kesimine ulaştıklarını ve bu tesislerde güzel çalışmaların yapıldığına değindi. Suna Asya, “Geçtiğimiz yıllar halkımızın hizmetine sunulan bilgi evleri, amaçlarına uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Belirli bir program çerçevesinde her yaştan vatandaşlarımızın istifade edebileceği bilgi evlerinde çok güzel etkinlikler yapılmakta. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın artık vakit geçirebilecekleri alternatif mekanlar var. Bu tesislerin sayılarının artması ile sosyal ve kültürel alanda güzelliklerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Bugün de çocuklarımızın bilgi evlerinde hazırladığı öğretileri ilgiyle izledik. Emeklerinden dolayı bilgi evleri çalışanlarımıza ve çocuklarımıza teşekkür ederim” dedi.

Vali İlker Gündüzöz’ün eşi Meşide Gündüzöz ise, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, Muş yöresinde bilgi evlerinin önemini diğer bölgelere göre daha çok önemsediğini söyledi. Ana kuzularını ana kucağı olan bilgi evlerine teslim etmek istediklerini belirten Gündüzöz, "Sadece terör tehlikesi değil, bu çocukları bilgisayar, internet, uyuşturucu ve her türlü tehlikeden korumak istiyoruz. Bilgi evleri bunu çok güzel yapmış. Gerçekten güzel bir etkinlik izledik, hocalarımız çok emek vermişler. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyelerinin eşleri bilgi evlerini ziyaret ederek burada yapılan çalışmaları inceledi.