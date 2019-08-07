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Muş Belediyesinden geçici asfalt çalışması

Muş Belediyesi, altyapı projesi kapsamında kazı ve döşeme çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet Caddesi’nde geçici asfalt çalışması başlatıldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:04
Muş Belediyesinden geçici asfalt çalışması

Muş Belediyesi, altyapı projesi kapsamında kazı ve döşeme çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet Caddesi’nde geçici asfalt çalışması başlatıldı.


Muş Belediyesi tarafından kazı ve döşeme çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet Caddesi’nde geçici asfalt çalışması yapılıyor. Zemin sıkışması için bir yıl bekletilecek olan cadde, önümüzdeki yıl bir bütün olarak yenilenecek. Muş’un içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamen yenilenmesi için başlatılan çalışmalar son hız devam ederken, 18 noktada çalışma yürüten ekipler ise şehrin en büyük sorununu tamamen ortadan kaldırmak için özverili bir çalışma sergiliyor.


Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Caddesi’nde sezon başından beri kazı çalışması yapan ekipler, hatların döşemesinin tamamlanmasıyla geçici asfalt çalışmasına başladı. Vatandaşların toz, duman ve tahribatlarından fazla etkilenmemesi için bu yıl geçici olarak asfaltlanan Cumhuriyet Caddesi’nin üst yapısı ise, gelecek yıl hazırlanan proje ile tamamen yenilenecek.


Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Başkan Asya, bayram öncesi esnaf ve vatandaşların mağdur edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Altyapı projesi kapsamında başlattığımız çalışmalar aralıksız devam ediyor. Şu an itibariyle ilimizin birçok bölgesinde kazı ve döşeme çalışmaları yapılıyor. Vatandaşların yoğunlukta olduğu Cumhuriyet Caddesi’nde kazı ve döşeme çalışmalarının bir an önce tamamlanması için birçok ekibi buraya yönlendirdik. Herhangi bir sorun yaşanmadan kazı çalışmalarının tamamlandığı bölgeleri geçici asfaltla kaplayarak vatandaşlarımızın mağdur olmamasını sağlıyoruz. Zemin sıkışmasını bekleyeceğimiz caddenin üstyapısını gelecek yıl tamamen yenileyeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:04
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