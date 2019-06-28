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Muş Belediyesinden elektrik kesintisi uyarısı

Muş Belediyesi, Pazar günü yaşanacak elektrik kesintisinden dolayı bazı mahallelere içme suyu verilemeyeceğini duyurdu.

28 Haziran 2019 Cuma 16:57
Muş Belediyesinden elektrik kesintisi uyarısı

Muş Belediyesi, Pazar günü yaşanacak elektrik kesintisinden dolayı bazı mahallelere içme suyu verilemeyeceğini duyurdu.


Muş Belediyesinden yapılan açıklamada, “Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü tarafından bakım onarım çalışmaları kapsamında 30 Haziran 2019 Pazar günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yeni Mahalle, Cezaevi, Küçük Sanayi Sitesi, Şeker Fabrikası, Soğucak köyü, Şehir Mezarlığı ve Kepenek TOKİ bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Söz konusu çalışmadan dolayı şehir merkezinin önemli bir kısmına elektrik enerjisi ile hizmet veren 1 Nolu İçme Suyu Terfi Merkezimiz devre dışı kalacaktır. Bu saatler arasında ilimizin Yeşilce, 15 Temmuz, Yeni, Yeşilyurt, Zafer, Sunay, Saray, Kültür, Dere, Karşıyaka ve Hürriyet mahallelerinde su kesintisi olacaktır. Bu süre içerisinde İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından kesintinin yaşandığı mahallelere su taşıması yapılacaktır” denildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:57
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