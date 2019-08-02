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Muş Belediyesinden dere ıslah çalışması

Muş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan Soğurman Deresi’nde ıslah çalışması yapıldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:25
Muş Belediyesinden dere ıslah çalışması

Muş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan Soğurman Deresi’nde ıslah çalışması yapıldı.


Çevre dostu belediyecilik anlayışı ile şehrin genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Muş Belediyesi, kötü koku yayan derelerin ıslahını da ihmal etmiyor. Şehrin daha modern bir görünüme kavuşması için başlatılan çalışmalar arasında yer alan dere ıslah çalışmaları devam ediyor. Küçük iş makineleri ile dere yatağının temizliğini yapan ekipler, toplanan katı atıkları depolama alanına naklediyor.


Temizlik çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, Muratpaşa Mahallesi’ndeki dere yataklarının temizlenmesi için ekiplerin çalışmalarına başladığını söyledi. Mahalle sakinleri tarafından çöplerin atıldığı Soğurman Deresi’nin kötü kokuya neden olduğunu ifade eden Başkan Asya, dere yataklarında biriken çöp ve çamurları kısa bir sürede temizleyerek vatandaşlara rahat bir ortam oluşturacaklarını kaydetti. Ekiplerin dere yataklarını tamamen çöp ve çamurdan arındıracağını belirten Başkan Asya, iş makinelerinin dere yatağındaki atıkları kamyonlara yüklediğini ve buradan da çöp alanına sevk edildiğini vurguladı.


Vatandaşların çöpleri dere yatağına atmaması konusunda uyaran Başkan Asya, “Buradaki dere yatağını her yıl temizlememize rağmen vatandaşlarımız çöplerini atmaya devam ediyor. Bu atıklardan dolayı meydana gelen kötü kokular çevreyi rahatsız ediyor. Oysa dereye çöp atılmasına müsaade edilmezse kimse de rahatsız olmaz. Dere yatağına hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Bütün cadde ve sokaklarımıza çöp konteynırları bırakmışız. Her gün düzenli bir şekilde bu konteynırlardaki atıklar toplanıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini konteynırlara bırakmasıdır. Muş Belediyesi olarak temiz bir Muş için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda dere yataklarının da temizliklerini ihmal etmiyoruz. Şu anda temizlenen dere yatağından çıkan çöp ve çamurlar kamyonlarla belirlenen yerlere dökülüyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:25
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