Muş Belediyesinden ‘ÇTV ve emlak vergisi’ uyarısı

Muş Belediyesi, 2019 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2019 Cuma günü olduğunu hatırlattı.

Yılda iki dönem olarak taksitlendirilen emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin birinci taksit ödeme süresi, mayıs ayı sonu itibariyle sona eriyor. Muş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2019 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin 1. taksit ödeme süresinin, bu ayın bitiminde sona ereceği belirtilerek, mükelleflere ödeme çağrısı yapıldı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2019 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisini zamanında ödeme çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arsalar 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre emlak vergisine tabi tutuluyor. Vergi senede iki eşit taksitte ödeniyor. Emlak vergisinin 1. taksitinde son ödeme 31 Mayıs iken, 2. taksit ödemeleri ise kasım ayı sonu itibariyle tamamlanıyor. Çevre temizlik vergisi de, belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetleri için konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılardan alınıyor. Meskenlerin çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılırken iş yerlerinin vergisi de emlak vergisi gibi yılda iki eşit taksitle ödeniyor. Bu kapsamda iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için belediyeye çevre temizlik vergisi ödemesi yapılması gerekiyor. Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 31 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız, vergilerini belediyemiz vezneleri ile resmi web sitemizdeki E-Belediye bölümünden ödeyebilecekler. Aynı şekilde bankasına online ödeme yapabilecekleri gibi otomatik ödeme talimatı da verebilirler. Belediyemize borcu bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini ihmal etmemelerini rica ederiz” denildi.