Muş Belediyesinden askerlere yangın eğitimi

Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 3. Mühimmat Bölge 35. Bölük Komutanlığındaki askeri itfaiye ekibine yangın ve acil müdahale eğitimleri verildi.

Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kamu kurumlarıyla yaptığı tatbikat ve yangın eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak Muş 3. Mühimmat Bölge 35. Bölük Komutanlığında görevli itfaiye personellerine verilen eğitimde, meydana gelebilecek yangınlara nasıl müdahale edilebileceği ve yangın sırasında askerlerin neler yapmaları gerektiği anlatıldı.

Yangın türleri, yangını kontrol altına alma ve söndürme, yangın söndürme çalışmalarında kullanılacak malzemeler konusunda da bilgi verilen eğitimde, ayrıca itfaiye araçları anlatılarak bu araçların ve aparatlarının hangi durumlarda nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verildi.

3. Mühimmat Bölge 35. Bölük Komutanlığı alanında yapılan teorik ve uygulamalı eğitimlerde, askeri personellerle yangına müdahale konusunda pratik yapıldı.