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Muş Belediyesinden asfalt seferberliği

Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde tahrip olan yolların onarımı için başlattığı çalışmaları titizlikle sürdürüyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:45
Muş Belediyesinden asfalt seferberliği

Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde tahrip olan yolların onarımı için başlattığı çalışmaları titizlikle sürdürüyor.


Muş Belediyesi ekipleri, kazı çalışmalarından dolayı bozulan cadde ve sokakları onarmaya devam ediyor. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenme çalışmaları sırasında tahrip olan kaldırım ve yollar geçici olarak onarılıyor. Tüm altyapı hatlarının tamamlandığı cadde ve sokakların da üstyapısını tamamen yenilemek için çalışmalar başlatıldı.


Şehrin tüm altyapı hatlarını yenilemek üzere büyük bir sorumluluk alan Muş Belediyesi, bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için titizlikle hareket ediyor. Kazı çalışmalarından kaynaklı ortaya çıkan toz ve dumandan vatandaşların etkilenmemesi için itfaiye ekipleri tarafından sürekli sulama yapılırken, tahrip olan yol ve kaldırımlar için de kısa süreli geçici onarım yapılıyor.


Öte yandan kazı ve döşeme çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklar bir bütün yenileniyor. Bu kapsamda çalışmaların tamamlandığı kaldırımlar parke taşı ile döşenirken, yollar da asfalt kaplama yapılıyor.


Yukarı Çarşı mevkiindeki Demirciler Sokakta yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, yetkililerden bilgi aldı.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Feyat Asya, il genelinde çalışmaların belirli bir program dâhilinde yürütüldüğünü söyleyerek “Mahallelerimizde tahrip olan yolların asfaltlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizde eksik olan hizmetleri tamamlamak, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. İnşallah bu hizmetlerimizin sonucunda ilimizin gelişimine ivme kazandıracağız” dedi.


Yolların daha modern bir görünüme kavuşacağını kaydeden Başkan Asya, “Kanalizasyon, içme suyu ve doğalgaz gibi altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerdeki yolların tamamını yeniliyoruz. Bunun yanı sıra altyapı çalışmaları eksik ama tahrip olan yolları da şimdilik geçici asfaltla kaplıyoruz. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin yenilenmesinden sonra yapılacak yollar, uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılacak. Allah’ın izniyle Muş’un altyapı ve üst yapı konusundaki tüm sıkıntılarını ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:45
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