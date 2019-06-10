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Muş Belediyesi kenti çiçeklerle süslüyor

Muş Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kentin birçok noktasında mevsimlik süs çiçeği dikimine başladı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:55
Muş Belediyesi kenti çiçeklerle süslüyor

Muş Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kentin birçok noktasında mevsimlik süs çiçeği dikimine başladı.


Muş Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğüne bağlı ekipler, peyzaj çalışmaları kapsamında başta Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi olmak üzere şehrin işlek caddelerini modern bir görünüme kavuşturmak için refüjler başta olmak üzere birçok alana mevsimlik süs çiçeği ile çam ağacı dikmeye başladı. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, geçen sene başlatmış oldukları çalışmalarla İstasyon Caddesi’ndeki alt ve üst yapının bitmesinin ardından şu anda peyzaj işini sürdürdüklerini söyledi. Amaçlarının daha çok yeşil bir Muş inşa edip yaşanabilir güzel bir kent ortaya çıkarmak olduğunu hatırlatan Başkan Feyat Asya, “Biz belediyeyi devir aldığımız zaman toplam yeşil alanımız 46 bin metrekareyken, geçen dönem sonuna yaklaştığımızda bunu 400 bin metrekarelik bir yeşil alana kavuşturduk. İnşallah Lale Vadisi, Göletli Park, Ahmed-i Xani Parkı ile mahalle aralarındaki parklarımızla ara sokakları, kalemizin surlarıyla birlikte kent meydanımızla Muş’un gelecek 100 yılına hitap edebilecek mesire alanları ve yeşil alanlarını oluşturmuş olacağız. Bu da insanların hayat konforunu daha yeşil alan içerisinde yaşamasına yönelik çalışmalar olacaktır. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla yeşil alanlar, daha fazla çocuk oyun alanlarını oluşturma noktasında çalışmalarımız gayretle devam edecektir” dedi.


Belediye Peyzaj Mühendisi Dilan Karahan Yoldaş ise, Atatürk Bulvarı İstasyon Caddesi Çevre Düzenlenme Projesi kapsamında 500 ağaç fidanı, 10 bin süs bitkisi, 6 bin çağlı grubu fidanı dikimine devam ettiklerini söyledi. Boş bırakılan 6 bin metrekare alanda çim ekimini gerçekleştireceklerini aktaran Karahan Yoldaş, “Bunların sulama sistemi, bakımı bir bütün içerisinde yapılacaktır. Burada amaç caddelerimizi güzelleştirerek daha iyi bir estetik görüntüye kavuşturmaktır. İnsanlarımızın yeşil alan içerisinde rahat bir nefes almalarını sağlamaktır. Bugüne kadar yaklaşık 20 park alanı oluşturduk” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:55
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