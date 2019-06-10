Muş Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı yapıldı .

Muş Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Yeni dönemin üçüncü meclis toplantısı Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) meclis üyelerinin katılımı ile yapıldı. Muş Belediyesi ek hizmet binasında bulunan meclis salonunda düzenlenen toplantıyı, il dışı programından dolayı katılamayan Belediye Başkanı Feyat Asya yerine Başkan Vekili Aydın Özarslan yönetti.

Meclis üyelerini ve meclise katılan vatandaşları selamlayarak toplantıyı başlatan Başkan Vekili Özarslan, gündemdeki konuları değerlendirdi. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın çeşitli temaslarda bulunmak üzere il dışına çıktığını hatırlatan Özarslan, kendisinin selamlarını meclis üyelerine iletti.

Yapılan konuşmanın ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.

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