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Muş Belediyesi altyapı çalışmalarına start verdi

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10 Haziran 2019 Pazartesi 11:44
Muş Belediyesi altyapı çalışmalarına start verdi

Muş Belediyesinin önemli projeleri arasında yer alan ve kent için hayati önem arz eden altyapı çalışmaları Ramazan ayının bitmesiyle yeniden başlatıldı


Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya alınan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları bu yıl kaldığı yerden devam ediyor. Su kesintilerinin yaşanmaması ve vatandaşların bu konuda mağdur olmaması için Ramazan ayında yapılmayan çalışmalara bayram sonrası start verildi. Sütlüce, Zafer, Yeşilyurt, 15 Temmuz gibi şehrin aşağı kısımlarında kalan mahallelerdeki çalışmaların büyük bir kısmını geçen yıl tamamlayan ekipler, bu yıl da etap etap projeyi sürdürecek. Projeyi en kısa sürede tamamlamak üzere harekete geçen ekipler, Ramazan Bayramı sonrası 7 ayrı bölgede kazı ve döşeme çalışmalarına başladı.


Proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “İlimizin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yenilemek üzere uygulamaya aldığımız altyapı projemizi bu yıl da kaldığımız yerden başlatıyoruz. Ramazan ayı boyunca olası su kesintileri ile vatandaşlarımızın olumsuz etkileneceğini düşünerek çalışmalarımızı başlatmadık. Bayram sonrası ilk mesai gününde projemize yeniden start verdik” dedi.


Projenin önemli kısmının geçen yıllarda tamamlandığını anımsatan Başkan Feyat Asya, “Hürriyet, Eski Erzurum ve İstasyon caddeleri gibi yoğun kullanılan güzergahlardaki kazı ve döşeme çalışmalarını geçen yıllarda tamamladık. Aynı şekilde şehrin alt bölgelerinin de çalışmaları yapıldı. Şu anda 7 bölgede proje uygulaması planlandı. Ekiplerimiz şehrin önemli dördüncü güzergahı konumunda olan Cumhuriyet Caddesi’nin hatlarını döşemeye başlayacak. Otogar Kavşağı ile Sanayi Köprüsü arasında çalışmalar yapılacak. Karşıyaka’da kurduğumuz 7 bin 500 tonluk içme suyu deposunun 600’lük hattı çekilecek. Yine Muratpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl yaptığımız 3 bin 500 tonluk su deposunun 500’lük su hattı döşenecek. Bunlarla birlikte Muratpaşa, Sunay ve Hürriyet mahallelerinde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları yapılacak. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamlandığı bölgelerde devreye alınmasını planlıyoruz. İçme suyu hatlarında ise tüm çalışmanın tamamlanması gerekiyor. Aynı zamanda altyapı çalışmalarını tamamladığımız bölgelerin üstyapısını yapmanın hazırlığındayız. Etap etap şehrimizi güzelleştireceğiz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini hizmetlerimizle yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:44
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