Muş Belediye Başkanı Feyat Asya: Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde her, badireyi başarıyla atlattık

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Koronavirüsle mücadele kapsamında Muş'ta alınan tedbirleri yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlatan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Ülkemizin başına gelen her badireyi sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başarıyla atlattık. Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca da ekibiyle birlikte toplumumuza ciddi manada bir güven verdi. Türkiye böyle bir güven ortamında virüsle mücadele ederken biz de Muş'un yöneticileri olarak sürece katkı sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

'Yetkililerin 'hijyen' vurgusuna önem verdik'

"Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca öncülüğündeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun virüsle mücadelede yaptıkları hijyen vurgusuna önem verdik." diyen Başkan Asya, "Muş Belediyesi olarak oluşturduğumuz ekiplerle vatandaşlarımızın sık kullandığı ortak kullanım alanlarını, ulaşım araçlarını, otobüs ve taksi duraklarını, bankamatik noktalarını ve resmi kurumları dezenfekte çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız aralıksız olarak da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

'Tedbirler felaketlerin önüne geçiyor'

65 yaş üzerindeki yaşlı vatandaşlarla 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmalarının virüsle mücadelede etkin bir tedbir kararı olduğunu belirten Başkan Feyat Asya, "Hedefimiz ve gayemiz sadece 65 yaş üstü vatandaşlarımızla 20 yaş altı gençlerimizi korumak değil. Bu yaş kitlelerinin sokağa çıkmalarının kısıtlanması virüsle mücadelede mutlaka çok faydalı oldu ama biz hiçbir hemşehrimizin, kardeşimizin, hanımefendinin ve gencin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemsiyoruz. Biz de sayın Sağlık Bakanımız gibi 'hayat eve sığar' diyoruz. Tedbirler felaketlerin önüne geçiyor. Bu anlamda Muş olarak da iyi bir konumdayız. Vatandaşlarımız yüzde yüze yakın bir oranla alınan tedbir kararlarına destek veriyor." diye konuştu.

' 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' düsturuyla hareket ettik!

Koronavirüs salgını sebebi ile bazı kesimlerin işsiz kaldığına dikkat çeken Başkan Asya, "Muş'ta da gündelik kazançlarıyla hayatlarını devam ettiren vatandaşlarımızın sayısı çok fazla. Dolayısıyla bu vatandaşlarımızda da ciddi manada bir mağduriyet oluştu. Onların mağduriyetlerini gidermek için de titizlikle çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılan biner liralık yardımların 3. fazı derin bir nefes aldırdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganı ile başlattığı yardım kampanyası Muş'ta da ciddi oranda karşılık buldu. Yapılan bu yardımlarla birlikte belediyemizin bütün birim müdürleri toplandı. İşçi ve memur sendikalarının yetkilileriyle bir araya gelerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik destek programları hazırladık. İhtiyaç sahibi aileler için 200 bin liraya yakın kaynak oluşturduk. Bu arada oluşturduğumuz kaynaklara maddi yönden destek veren hayırsever vatandaşlarımız da oldu. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' diyen bir Peygamber (SAV)'ın Ümmeti olma hasebiyle bu duyarlılığa destek veren başta çalışma arkadaşlarıma, diğer bütün hemşehrilerimize, bütün hayırsever iş adamı arkadaşlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

'Dünyaya ders veriyoruz'

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizin başına gelen her badireyi sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başarıyla atlattık. Koronavirüsle mücadelede de dünyaya ders veriyoruz. Şahsım, şehrim ve hemşehrilerim adına sayın Cumhurbaşkanımıza hem dua ediyor hem de teşekkür ediyorum. Yine Sağlık Bakanımız ekibiyle birlikte toplumumuza ciddi manada bir güven verdi. Bu anlamda kendisine sağlık, sıhhat ve başarı diliyorum. Şehrimizde de ilk günden beri birliktelik anlayışıyla el ele koronavirüs salgınıyla mücadele ettik. Muş olarak biz de 'Biz bize yeteriz Türkiyem', 'Biz bize yeteriz Muş' diyoruz."