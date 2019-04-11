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Seçim 2019 Sayfası

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, mazbatasını aldı

11 Nisan 2019 Perşembe 20:13
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, mazbatasını aldı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, mazbatasını alarak belediye başkanlığı görevine başladı.

Muş Adalet Sarayı'na gelen AK Parti'nin adayı Asya, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Alper Yıldırımer'den aldı.

Adliye binası önünde tebrikleri kabul eden Asya, yaptığı açıklamada, halkın iradesinin sorunsuz şekilde sandığa yansıdığını söyledi.

"Diğer adayların itirazları hem İlçe Seçim Kurulu'nda hem İl Seçim Kurulu'nda hem de Yüksek Seçim Kurulu'nda reddedildikten sonra bugün gönül dostlarımızla mazbatamızı aldık." diyen Asya, şöyle konuştu:

"Bu mazbata bize bir kez daha bir yük yüklemiştir. Bu halkın hizmetkarlığı noktasında hiçbir şekilde bir zafiyet yaşamayacağız. Bize oy veren ve vermeyen diye ayrım yapmaksızın projelere kaldığı yerden devam edeceğiz. Mutlak suretle hiç kimse mağlubiyeti kabul etmez. Arkadaşların itirazına da saygı duyarız. Biz seçim günü saat 18.45 saati itibarıyla bütün sandık müşahitlerimizden aldığımız tutanakları birleştirdikten sonra seçimi kazandığımızı halkımızla paylaştık. Tabii ki itiraz da bir haktır ve biz bu hakkı saygıyla karşıladık. Yapılan itirazlar reddedildi ve görev bize tevdi edildi."

Asya ve beraberindekiler daha sonra Muş Belediyesi hizmet binası önüne geçti. Burada kurban kesilmesinin ardından Asya, vatandaşlara teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 20:13
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