Muş Alparslan Üniversitesi'nde 'İslami İlimler Zirvesi' gerçekleştirildi

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın açılış konuşması ile 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde başlayan Zirve, öğrenci kulüplerinden Akademik Koordinasyon Topluluğu (ÜNİAK) öğrencilerinin taleplerine binaen Valilik, Belediye ve Üniversite’nin destekleri ile gerçekleştirildi. Türkiye’nin 81 vilayetindeki İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesinde okuyan yüzlerce öğrencinin katıldığı zirvenin açılışına Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu da katıldı.



Programda bir konuşma yapan ve 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edilmesi sebebiyle Üniversitenin bu zirveye benzer onlarca ilmî etkinlik yaptığına işaret eden Rektör Polat, özetle şunları söyledi: “Medeniyetlerin oluşumunu adeta kontrolü altında tutan birtakım önemli unsurlar vardır ki bunlara ‘medeniyetin itici güçleri, lokomotif unsurları’ deriz. Bir medeniyetin oluşmasında en baskın itici güç bilgidir. Kâinat, bilgi sayesinde anlamlı hale gelir ve eşya (şeyler), bilgi aracılığı ile varlık dünyasında yer ve anlam kazanır.





İlim bir gelenek işidir. Ne ki bu gelenek, doku uyumu da ister. Her ilim, kendi havzasında itibar sahibidir. Nasıl ki insanların soyu, sopu, zürriyeti varsa ilmin de bir soy kütüğü vardır. Bu yüzdendir, son birkaç asırdır kendimiz dışında nereye koştuysak yorulduk ve bu yüzdendir, kendimizden olmayan kimin bahçesine çadır kurduysak gurbette kaldık. Esasen fıtratımızın ve hamurumuzun karıldığı toprakların kucak açmadığı, yerli ve milli olmayan; adını koyalım, rengini Allah’ın boyasından almayan her düşünceye biz yabancı kaldık, o bizi yabancı kıldı.

İlimde gelenek terk edildiği zaman kaynağa giden yollar kurumaya başlar. Milletleri besleyen dip akıntıları kurumaya başladığı an, toplum felç olur. Beyne giden kanda bir aksama meydana gelmesinden saniyeler sonra insan bedeni nasıl felç oluyorsa, toplumlar da besleyici sularından mahrum kaldığında meflûç hale gelir. Felç, insanı en gelişmiş özelliklerinden vurur. Ressamı kör, bestekârı sağır, hatibi lal eyler. Milletleri millet olmaktan çıkarıp kitleye, insan yığınına dönüştürür. Parmağı kırık olan, vücudunun neresine dokunursa orasının acıdığını zannetmeye başlar.”





Yeni bir dünya kurmak için eski dünyayı ve bugünü anlamak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun için yapılması gereken, devamında ‘Niçin?’ sorusunu da soracağımız ‘Nasıl?’ sorusuyla işe başlamaktır. ‘Nasıl?’ sorusu, zihnimizi rahatlatan kurtarıcı şablonlar üretir. Ancak geleceği inşa etmek isteyenler, uykuları haram eden ‘Niçin?’ sorusunu sormak zorundadırlar. Çünkü Sezai Karakoç’un ifadesiyle, ‘Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş armağan edilir.’”



Rektörü Polat, konuşmasında şu noktalara özellikle dikkat çekmek istediğini söyledi: “Sevgili öğrenciler, bana göre bilim, insana mezara kadar eşlik eder ve çok değerlidir; ancak ilim, ebedî yol arkadaşımız olup ilkinden çok daha yüksek kıymeti haizdir. Sizler, zahmetli ama daha değerli olan ilme talip olunuz.



Günümüzde talebelik, ne yazık ki ilim yolculuğundan çok diploma avcılığıdır. Oysa ne diploma avcılığı yaparak âlim olabiliriz ne de kendimizi bir mesleğin sağlayacağı hayat konforuna endeksleyerek ilme ulaşabiliriz. İlgi odağına bu yanlış hedefleri koyan Batı, güven duygusunu yitirmiş kaygılı tutsaklar ülkesi; insanına ve devletine, hatta kutsalına karşı kendini sürekli koruyan tedbirleri ile irşâd edilme imkânını ortadan kaldırmış bir mahrumiyet adasıdır.



Kitabı bizdeki gibi Allah’ın adıyla başlayıp Vallahu a’lemu bi’s-savâb (en doğrusunu Allah bilir) diyerek bitmeyen, gökler karşısında korumasız kalmış bir medeniyetin çocukları, ilhamını göklerden alan Doğu’nun sıcak güneşinden bîhaberdir. Bundan da acısı, uzunca bir süredir bizim de bu güneşin sıcaklığından mahrum kalmış olmamız, başkalarının soğuk gezegenlerine güneşmiş gibi sığınmaya çalışmamızdır. Üsküplü Yahya Kemal’in, tarlası kendinden habersiz sürülen çiftçiler gibi, ülkemizin de ruh ve gönül dünyasının başkaları tarafından sürülüp tahrip edildiğine işaret eden, ‘Zâikamızı başka bir âlemin şairleri terbiye ettiler.’ sözü, bu hazin durumu ne de veciz dile getirir.



Değerli öğrenciler, ilim, kutsî bir meşguliyettir. Ancak bizi yaratıcıdan uzaklaştıran her türlü yapılaşma, İslam’ın nazarında fıtratı bozma (deformasyon), yahut ona kendi dışından biçim verme (reformasyon) olarak takbîh edilmiştir. Batılı dostlarımız (!) kızacak belki ama söylemekte niçin tereddüt edelim; fıtrattan uzaklaşan her oluşum, adına medeniyet denilse dahi kitabımızca sapkınlık addolunur.



Roma şehirleri bir medeniyet göstergesi olarak elbet muazzam yapılardır; gelgelelim insanların aslanlara atıldığı, kölelerin gladyatörlere dönüştürülüp doğrandığı arenalar, sonucu iki yarışçıdan birinin mutlak ölümü olarak belirlenen atlı araba yarışlarının icra edildiği kolezyumlar yahut putperestliğin tiyatro adıyla sergilendiği amfi tiyatrolar, sapkın bir medeniyetin örnekleri değil de nedir?



Kaygısı tevhid olmayan bilimin kavgası dünya içindir. Vaz’ olunma amacı Allah rızası olmayan ilim gayr-ı İslamî’dir. Gayr-ı İslamî olan her şey, aynı zamanda gayr-ı insanîdir. Hayatı parçalı bulutlu tabloya dönüştüren, dünyevîliği varoluşun nihai gayesi tayin eden, ferdin ve toplumun kurtuluşu için bireysellik batağına levha çakan her anlayış, insanlığı felakete götürmeye mahkûmdur.



Hiçbir şey için olmasa dahi, sadece bunun için, evet insanlığın kurtuluşu için İslam’ın rengiyle boyanmış ilmin rüchâniyeti vardır. Çünkü bizim dünyamızda en girift meseleleri dahi en sade formuyla anlayan bilge adamlar dolaşır. Bizim dünyamız düşündüğü için var olanların değil, düşündüğü için var edenlerin cennetidir. Bizim dünyamızda kardeşi ihyâ olsun diye ifnâ olmak sıradan iştir.



Bu şerefli dünyanın bir yitik cennet (el-firdevsü’l-mefkûd), bir yâd-ı cemil olmaktan çıkarılıp elle tutulur, gözle görülür bir medeniyet modeline dönüştürülmesi için yapmamız gereken iş çoktur. Her şeyden önce, İslami ilimlerin ihyası için bakış açımızı değiştirmemiz şarttır. Bakış açısını değiştirmek, yorulan sol gözün yerine sağ gözü koymak, ışığın iz düşümünü dikkate almak, farklı yüksekliklerden meseleye bakmak gibi en iyi görüntü almak üzere pozisyon değiştirmek meyanında her türlü tavrın ve tutumun adıdır. Yoksa baktığımız gözlükleri yere çalıp başkalarının numaralı gözlüklerini ödünç almak değil…”

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu’nun açılış konferansı ile devam eden zirve, öğle yemeğinin ardından İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Düzenli’nin “Tefsir Bize Neyi, Nasıl Söyler?” ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım’ın “Kur’an ile yetinme söyleminin İslam Dünyasında Sebep Olduğu Yıkım” başlıklı konferanslarıyla ilk günü tamamladı.



Modern dönemde İslam dünyasında dâhilî ya da haricî sâiklerle gündeme gelen pek çok tartışmanın, suni ve köksüz tartışmalardan ibaret olduğuna işaret eden ilim adamları, İslami ilimlerde dirsek çürütenlerin, usta-çırak ilişkisine dayanan bir süreç içerisinde yetişmeleri gerektiğinin altını çizdi ve bu sürece dâhil olmadan sahih bir İslamî ilim anlayışının inşa edilemeyeceğini ifade etti.



Geleneğin bir kutsal alan olmadığını, ancak gelenek göz ardı edilerek kutsal alanın doğru tanımlanamayacağının güçlü biçimde savunulduğu konuşmalarda; geleneğe karşı çıkanların kaçınılmaz biçimde gelenek dışına savruldukları ve kendi geleneklerine yabancı ithal geleneklerin gölgesine sığındıkları, bunun da özellikle genç kuşaklar için ölümcül bir tehlike olduğu dile getirildi.



İslam ulemasının, tarih boyunca dünyanın şahit olduğu ve olabileceği en dikkat çekici ve değerli ilmî faaliyetlere büyük bir tevazu ve akıl almaz bir çalışkanlıkla imza attığını ifade eden İlahiyat hocaları, bu zengin mirasın varisleri olan genç ilahiyatçıların kompleks sahibi olmaması gerektiğini, aksine büyük bir özgüven eşliğinde bütün bir dünyaya meydan okuyacak bir potansiyele sahip olduklarını gençlere ifade etti.



Zirvenin ikinci gün programında Kuzey Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cağfer Karadaş, “Kelam İlminin Temel İşlevi (Kelam’ın Dünü ve Bugünü), İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, “Fıkhi Mirasımızın değeri üzerine”, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, “İslami İlimlerin Temellendirilmesinde Mantık İlminin Rolü” ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Özköse, “İslami Disiplinler Arasında Tasavvuf İlminin Yeri” başlıklı konferansları vardı.

İki gün boyunca salonu dolduran genç ilahiyatçıların dikkatle dinlediği konferanslarda, İslam’ın sahih naslarının belirleyiciliğine vurgu yapıldığı gibi kültürel formlar içerisinde kendini ifade eden İslam’ın halk ile buluşmasına mani olacak her türlü aşırı müdahalenin topluma zarar vereceği vurgulandı. Kur’ân’ın, varlık kaygısı olan dertli insanların kitabı olduğuna işaret edilen toplantıda, Sünnetin de bu kaynağı doğru anlamada vazgeçilmez bir kılavuz olarak değerli görülmesi gerektiği belirtildi.



Öğrencilerin sorduğu sorularla renklenen zirvede, özellikle son dönemde Kur’ân ve Sünnet merkezli tartışmalarda ilim sahibi olunmadan fikir sahibi olunamayacağına vurgu yapan

akademisyenler, genç ilahiyatçıların alana ait temel kaynakların diline, muhtevasına ve bu muhtevanın oluşturduğu kültüre vâkıf olmalarının hayati derecede önemli olduğunu belirtti. Bu yapılmadığı takdirde; Kur’ân’ın tarihsel bir kitaptan ibaret olduğu, Sünnetin dini anlamada bağlayıcı rolü olmadığı, tasavvufun İslam dışı kültürlerden etkilenerek geliştiği gibi bize yabancı düşüncelerin toplumu ifsat edebileceğine dikkat çekilen zirve, öğrencilerin ildeki tarihî, mekânlara yapmış olduğu gezilerle sona erdi.