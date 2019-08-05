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Murzioğlu: “Kalkınmayı kendimize görev biliyoruz”

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda olarak sürekli değişen yerel ve küresel iş yapma ortamında, yerel kalkınma faaliyetlerine katkı yapmayı kendilerine görev bildiklerini söyledi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:12
Murzioğlu: “Kalkınmayı kendimize görev biliyoruz”

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda olarak sürekli değişen yerel ve küresel iş yapma ortamında, yerel kalkınma faaliyetlerine katkı yapmayı kendilerine görev bildiklerini söyledi.


Samsun TSO tarafından ihracatın geliştirilmesine yönelik kalifiyeli eleman yetiştirmek için uygulanmakta olan, AB destekli, “AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, “AB Müktesebatı” ve “Dış Piyasalara Giriş” eğitimini tamamlayan 26 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.



“Kalkınmayı kendimize görev biliyoruz”


İlk etap kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler için Samsun TSO Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda tören düzenlendi. Törende konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murzioğlu, projedeki amacın, işletmelerde tercih edilen kalifiyeli dış ticaret elemanı yetiştirilmesine ve ihracatın gelişmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Oda olarak sürekli değişen yerel ve küresel iş yapma ortamında, yerel kalkınma faaliyetlerine katkı yapmayı kendilerine görev bildiklerini ifade eden Başkan Murzioğlu, “Sizlerin de paydaşı olduğu AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi bu anlayışla uygulamaya koyduğumuz çalışmalardan bir tanesidir. Bu bağlamda, eğitmenimiz Sayın Hakan Akın’la birlikte proje kapsamındaki faaliyetlerimizden biri olan AB Müktesebatı ve Dış ticaret Eğitiminin birinci grubunu bugün itibariyle tamamladık” dedi.


Konuşmasında projenin önemine işaret eden Murzioğlu, “Samsun önemli ihracat potansiyeline sahip, ama bu anlamda insan kaynağı konusunda sıkıntı yaşayan bir şehir. Hepiniz belli bir uzmanlık alanına haiz, iyi derecede yabancı dil bilen üniversite mezunu pırıl pırıl gençlersiniz. Eminim bu 10 günlük süreçte kendinize önemli değerler kazandırdınız. Ben sizlerin bu eğitimle birlikte üyemiz iş yerlerinde çalışma imkanı bulacağınıza ve Samsun ihracatına ivme kazandıracağınıza inanıyorum. Göstermiş olduğunuz ilgi ve gayret için sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum” diye konuştu.


Proje kapsamında ikinci grup eğitimi ise, 19-29 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:12
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