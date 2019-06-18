"Mursi'nin verdiği hak mücadelesinin şahitleriyiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Biz Mursi'nin verdiği hak mücadelesinin sonuna kadar şahitleriyiz. Kendisi bu yargılama sürecinde mahkeme heyetinin önüne çıkmadan önce Cumhurbaşkanı olarak yaptığı son konuşmasında, 'Hak ve hukuku korumanın bedelini, gerekirse hayatımla öderim' diyen bir cumhurbaşkanı olarak son cümlelerini söylemiştir." dedi.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle AK Parti İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapıldı.

Burada konuşan Usta, Mursi'nin vefatından dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Biz kendisinin hak için, hukuk için, adalet için, Müslümanlar için verdiği mücadelesini takdirle ve gururla izleyerek şahit olduğumuzu belirtmek için, bugün Batı dünyasının, Amerika'nın bu haksızlık ve hukuksuzluğa sessizliğini yüzlerine vurmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Hiçbir dünya liderinin, seçilmiş bir cumhurbaşkanının böyle bir muameleyi hakketmediğini söyleyen Usta, bu durumun insan hak ve onuruna da yakışmadığını tarihe not düşmek istediklerini belirtti.

Bütün İslam dünyasına başsağlığı dileyen Usta, "Biz Mursi'nin verdiği hak mücadelesinin sonuna kadar şahitleriyiz. Rabb'im mekanını cennet eylesin, şehadetini kabul etsin. Kendisi bu yargılama sürecinde mahkeme heyetinin önüne çıkmadan önce Cumhurbaşkanı olarak yaptığı son konuşmasında 'Hak ve hukuku korumanın bedelini, gerekirse hayatımla öderim' diyen bir cumhurbaşkanı olarak son cümlelerini söylemiştir." şeklinde konuştu.

Müslüman ülkelere de seslenen Usta, şunları söyledi:

"Sessiz kalan İslam dünyasının da artık bu konudaki sesini yükseltmesini, Mısır'da yaşanan zulümlere, haksızlıklara ve zindanlarda bulunan 60 bin insanın da bir an önce serbest kalması için, bu zulmün bitmesi için kendilerinin sesini yükseltmelerini bekliyoruz. Biz Türkiye'de 15 Temmuz'da Türkiye'ye de bunu yapmaya çalışanlara millet olarak sesimizi yükselttik, direnişimizi gösterdik ve bu ülkeyi kimseye bırakmadık."

- "Sisi, masum insanları acımasızca katletti"

AK Parti İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Necati Karagöz de Mursi'nin inandığı dava uğruna ömrünü adadığını, Mısır halkı için insanlık mücadelesi verirken zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini söyledi.

Karagöz, "Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür." dedi.

İbrahim Suresi'nin 42. ayetini hatırlatan Karagöz, "Bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı 'dur' diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelenin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.















