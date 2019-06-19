Mursi’nin vefatını duyuran spikerin hatası gündem oldu Mısır’da ’Extra News’ spikerinin, askeri darbeyle indirilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefat haberini verirken yaptığı hata ülke gündemine oturdu.

Mısır’da ’Extra News’ spikerinin, askeri darbeyle indirilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefat haberini verirken yaptığı hata ülke gündemine oturdu.

Mısır’da Cumhurbaşkanı Aldelfettah Sisi’yi destekleyen haber kanalı ’Extra News’ spikeri Neha Derviş, Muhammed Mursi’nin ölüm haberini anlattığı duyurununsonunda, "Bu mesaj Samsung cihazından gönderildi" dedi. Samsung marka telefondan gönderilen e-postanın sonunda yer alan ifadeyi okuduğu anlaşılan Derviş, ülkede alay konusu haline geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.