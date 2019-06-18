"Mursi'nin vefatına ses çıkarmamaları dünyanın ayıbı"

BAKÜ (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkemede vefat etmesine dünya kamuoyundan yeterince tepki gelmediğini söyleyerek, "İnsan hakları savunucularından, ombudsmanlardan, demokrasi denildiğinde mangalda kül bırakmayanlardan ses çıkmıyor. Bu, dünyanın ayıbıdır." dedi.

Malkoç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Gerçekleştirmede Ombudsmanın Rolü" konulu 16. Ombudsmanlar Konferansına katıldı.

Konferansta konuşma yapan Malkoç, ombudsmanların kendi ülkelerinde önemli görevleri olduğu gibi dünyada da adalet, barış, kalkınma ve hukukun korunmasına yol göstermelerinin önemli olduğu söyledi.

İnsanın birinci görevinin adaleti tesis etmek olduğunu ifade eden Malkoç, "Adalet, su, hava ve ekmek gibidir, eksik olursa hayat olmaz" görüşünü paylaşarak adaletin sağlanmasıyla kalkınmanın da kolaylaşacağını belirtti.

Türkiye'nin ombudsmanlık tecrübesi konusunda bilgi veren Malkoç, verdikleri tavsiye kararlarıyla devlet idaresini güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kararlarının idare üzerindeki etkisinin büyük olduğunu bildiren Malkoç, kararlara uyma oranının yüzde 70'i bulduğunu kaydetti.

Adaletin sağlanması için her ülkenin ombudsmanın kendi ülkesinde tek başına çalışmasının yeterli olmadığına dikkati çeken Malkoç, "Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal altında, 1 milyon kişi göçmen durumunda. Uluslararası kurumlar 25 yıldan beri çözmek için uğraşıyor fakat bir netice yok. Çünkü çözme niyetleri yok." diye konuştu.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden de bahseden Malkoç, "Suriye'de iç savaş var. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de. Irak iç savaşından kaçan 500 bin Iraklı Türkiye'de. Pakistan, Afganistan ve diğer ülkelerden gelen 500 bin insan var. Türkiye 5 milyon mülteciye bakıyor. Sadece Suriyelilere harcadığımız para 38 milyar doları buldu. Ombudsmanlar hem kendi ülkelerinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için çalışacaklar, diğer taraftan da dünyadaki zulüm ve haksızlıklara itiraz edeceklerdir. Dünyadaki savaş isteyenler nasıl birbirleriyle dayanışma içerisindeyse, dünyadaki vicdan sahipleri ve hukuku savunanların da dayanışma içerisinde olması gerekir." şeklinde konuştu.

Dünyada haksızlık ve savaş olduğu, insan hakları ihlal edildiği müddetçe göç olacağı uyarısında bulunan Malkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Göçmenlere karşı Avrupalılar istediği kadar tel örgü koysunlar, önleyemezler. ABD Başkanı Trump, Meksika'dan gelen göçmenlere karşı istediği kadar duvar örsün, isterse o duvarı gökyüzüne çıkarsın, önleyemezler. Bunu önlemenin yolu adaletten, o insanları kalkındırmaktan, hakkaniyeti tesis etmekten geçer. Bu anlamda ombudsmanların dayanışma içerisinde olması gerekir. Karabağ sorunu çözülmeden Kafkasya'da barış olmaz. Filistin sorunu çözülmeden Orta Doğu'ya barış gelmez. Suriye'ye barış gelmeden Avrupa huzur içerisinde olamaz. Haksızlıkları hep beraber önleyeceğiz. İnsanın hakkaniyet duygusu haksızlıkları her zaman yenecektir. En kuvvetli şey haklı olmak ve adaleti savunmaktır. İşte ombudsmanlar da bunu yapıyor. Hem kendi ülkemizde yanlış yapan idarecileri kararlarımızla doğru uygulamalara teşvik edeceğiz hem de dünyada insan hakları ve adalet açısından sesimizi gür çıkaracağız."

- "Mursi, mahkemede yargılanırken şehit oldu. Bu, dünyanın ayıbıdır."

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesine de değinen Malkoç, "Mursi'yi zalim bir askeri kuvvet indirdi ve 6 yıldan beri yargılıyor. Ve dün duruşmada öldü. Nerede dünyada demokrasiden yana olanlar? Nerede dünyadaki insan hakları savunucuları? Dünyadaki ombudsman ve insan hakları savunucularının bu anlamda mutlaka seslerinin çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Malkoç, basın mensuplarına konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise "Mursi, mahkemede yargılanırken şehit oldu. Ama dünyada yeterince ses çıkmıyor. İnsan hakları savunucularından, ombudsmanlardan, demokrasi denildiğinde mangalda kül bırakmayanlardan ses çıkmıyor. Bu, dünyanın ayıbıdır. Dünyadaki insan hakları savunucularının eksikliğidir, hatasıdır." şeklinde konuştu.

Konferansa Malkoç'un yanı sıra Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, Milli Meclis Başkan Yardımcısı Bahar Muradova, Azerbaycan Ombudsmanı Elmira Süleymanova, Rusya, Gürcistan ve Sırbistan gibi ülkelerden ombudsmanlık yetkilileri yer aldı.