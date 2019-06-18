Muhammed Mursi'nin şehit olduğu gün takvimde duygulandıran detay!

Mısır'daki eli kanlı darbeci Abdülfettah es-Sisi tarafından hapse mahkum edilen seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün çıkarıldığı mahkeme salonunda şehit oldu.

72 aydır tek kişilik hücrede tutulan Mursi'nin şehit olduğu günün takvim yapraklarındaki Ayet-i Kerime dikkat çekti.

Ahzab Suresi'nin 23. Ayetinin yer aldığı 17 Haziran 2019 tarihli takvim yaprağı görenlerin tüylerini diken diken etti.

İşte o Ayet-i Kerime...

Mü’minlerden öyle erler vardır ki, Allah’a verdikleri ahde sadaket gösterdiler. Onlardan kimisi adadığını ödedi ve kimisi de adadığı(nı yerine getirmek) için bekliyor. Hiçbir şekilde (sözlerini, hak yolundaki azim ve gayretlerini) değiştirmemişlerdir.

"Hiç değişmedin be Mısır"

Muhammed Mursi'nin şehadetinin ardından sosyal medyadan yapılan paylaşım takdir topladı.

İşe o paylaşım:

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi; dünyada 7 dil bilen ilk Cumhurbaşkanı'ydı Muhammed Mursi... Hemde hafızdı... Her hafta bir hatim indirirdi. Ve dünyada Cuma namazı kıldıran tek Cumhurbaşkanı'ydı.

Onu makamından devirip zindana attılar, tutsak ettiler..! Aslında hiç değişmedin be Mısır, zindanlarında Yusuf'lar başında ise Firavun!



