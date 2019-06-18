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Mursi’nin şehadetine AK Parti’den tepki

Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Mursi’nin 2357 günlük esaretinin ardından mahkeme salonundaki şehadetine karşı bir açıklama da AK Parti Bursa İl Başkanlığı’ndan geldi.

18 Haziran 2019 Salı 15:58
Mursi’nin şehadetine AK Parti’den tepki

Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Mursi’nin 2357 günlük esaretinin ardından mahkeme salonundaki şehadetine karşı bir açıklama da AK Parti Bursa İl Başkanlığı’ndan geldi.


AK Parti Bursa İnsan Hakları Başkanı Eşref Kurem, "Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi, hürriyet ve adalet hasretiyle vefat etmiştir. İnandığı davaya ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta yapılanmasıyla devrilmiştir. 2013 Temmuzun’da kanlı bir darbayle iktidarı ele geçiren Abdulfettah El-Sisi kan ve göç yaşıyla kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın firavunu Sisi darbe ile elde ettiği iktidarı sırasında yüzlerce kişiyi idam etmiş, başta Amerika olmak üzere bazı batılı ülkeler, maddi ve idolojik çıkarları uğruna Mısır’da darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak işkence, haksız yargılanmalar ve idamları görmezden gelmiştir" dedi.


Eşref Kurem, "2357 gündür Mısır zindanlarında direniş destanı sergileyen Muhammed Mursi zalimlerin yönetiminde şahadete yürümüştür. "Sakın Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" diyen bir dinin mensubu olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının ayaklar altına alınmasını kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Biz Mursi’nin verdiği onur mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri asla unutmayacaktır" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:58
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