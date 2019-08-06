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Mursi'nin oğlundan babası için dua talebi

Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Ahmed Mursi, hacı adaylarından dualarında 17 Haziran'da vefat eden babasını unutmamalarını istedi

06 Ağustos 2019 Salı 19:19
Mursi'nin oğlundan babası için dua talebi

KAHRİE (AA) - Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Ahmed Mursi, hacı adaylarından arife günü Arafat Dağı'nda babası için dua etmelerini istedi.

Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bu sene kutsal topraklara gitmeye muvaffak olan hacılarımız, Arafat Dağı'nda arife gününde babama da dua etmeyi lütfen unutmayınız." ifadelerini kullandı.

Ahmed Mursi, mesajında ayrıca, "Ey Allah'ım onun günahlarını bağışla, ona merhamet eyle ve onu Firdevs Cennetleri ile rızıklandır." şeklinde babasına dua etti.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeyle devrilen ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında 6 ayrı dava açılmıştı. Mursi, bu davalardan birinin duruşması sırasında geçen 17 Haziran'da mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

Suudi Arabistan yönetimi bu yıl 1 milyon 700 binden fazla hacı adayının kutsal topraklara geldiğini duyurdu. Hacılar, 10 Ağustos Cumartesi günü Arafat Dağı'na çıkacak.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 19:19
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