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Mursi'nin oğlu Abdullah'a tahliye kararı

Mısır'da Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı, darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'yi kefaletle serbest bırakma kararı aldığı bildirildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 23:14
Mursi'nin oğlu Abdullah'a tahliye kararı

Abdullah Mursi'nin avukatlarından Abdulmunim Abdulmaksud, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, savcılığın Abdullah'ı 5 bin cüneyh (280 dolar) kefaletle serbest bırakma kararı aldığını belirtti.

Abdullah'ın bu sabah gözaltına alınarak "terör örgütüne üye olmak ve şiddete teşvik etmek" suçlamasıyla Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı'na sevk edildiğini aktaran Abdulmaksud, tahliye kararının nasıl uygulanacağının ve müvekkilinin savcılıktan mı yoksa polis merkezinden mi serbest bırakılacağının henüz netleşmediğini kaydetti.

Mısır resmi makamları konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Bu sabah gözaltına alınmıştı

Mısır güvenlik güçleri, ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'yi bu sabah gözaltına almıştı. Mursi'nin büyük oğlu Ahmed, Kahire'nin batısında yer alan Şeyh Zayid bölgesindeki evlerine sabah baskın düzenleyen güvenlik güçlerinin küçük kardeşi Abdullah'ı gözaltına aldığını söylemişti. Abdullah'ın nereye götürüldüğünü bilmediklerini belirten Ahmed Mursi, bilgi edindiklerinde kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etmişti. 

Mısır güvenlik güçleri Abdullah Mursi'yi Mart 2014’te "uyuşturucu bulundurmak" suçlamasıyla gözaltına almış, üç ay sonra hakkında bir yıl hapis cezası verilmiş, Yargıtay da kararı 2015 yılında onamıştı. Abdullah Mursi, hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Abdullah Mursi geçen eylül ayında babasını hapishanede ziyaret ettikten sonra bazı basın organlarına konuşmuş ve Muhammed Mursi'nin tutumunun değişmediğini ifade etmişti.

Muhammed Mursi'nin 4'ü erkek biri kız olmak üzere 5 çocuğu var.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 23:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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