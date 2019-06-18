0553 313 94 23

Mursi’nin köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı

Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için doğduğu köyde gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 21:19
Mursi’nin köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı

Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için doğduğu köyde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından yapılan protestolara ise Mısır güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi.


Mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için doğduğu El-Adve köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazından sonra protesto gösterisi düzenlenmesi üzerine Mısır güvenlik güçleri eylemcilere müdahale etti. Yerel kaynaklar, vatandaşların böyle kapsamlı bir müdahaleyi beklemediklerini belirterek, onlarca kişinin gözaltına alındığını aktardı.


Protesto gösterisi düzenleyen vatandaşların Mursi’nin ölümü hakkında kapsamlı bir araştırma yapılmasını talep ettikleri kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 21:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
    1. Kırgızistan-Türkiye Manas..
    2. Kalın bağırsak ameliyatı baba olma..
    3. Erdoğan: "Ekonomisi sağlam bir..
    4. Yıldız güreşçilerden 2 madalya
    5. Erdoğan: "Mazlum ve mağdurlara sahip..
    6. Şehit aileleri ve gaziler jandarmayı..
    7. Erdoğan: "Ülkemizin son 17 yılda..
    8. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    9. Araklı'daki sel
    10. Erdoğan: "Farklı alanlardan, farklı..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    12. Düzce merkezli iki ilde FETÖ operasyonu
    13. GÜNCELLEME -Eskişehir'de fuhuş..
    14. Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel..
    15. Baltık Denizi'nde hareketli anlar!..
    16. 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi:..
    17. ABD Başkanı Trump’tan kritik karar
    18. Kırıkkale'de sağanakta evinde mahsur..
    19. Mersin’de sel ve yıldırım hayatı..
    20. Gençlerbirliği'nde yeni teknik..
    21. Araklı'daki sel
    22. D-650 karayolu selden dolayı ulaşıma..
    23. Mursi’nin köyünde gıyabi cenaze namazı..
    24. Türkiye'den çekinen Yunanistan..
    25. Dışişleri Bakanlığı, GİK’in aldığı..
    26. Türkiye'de yatırım fırsatları..
    27. Baba tartıştığı oğlunu bıçaklayarak..
    28. Başına silahı dayayarak intihara..
    29. AK Partili isim ve yeğeni ölü bulundu
    30. Düzce sele teslim oldu
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!