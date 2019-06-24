Mursi’nin cumhurbaşkanlığı ve ölümü tüm Müslümanlar için bir imtihandır

Ali Lale

Şehit Mursi’ye Rabbim rahmet eylesin. Muhammed Mursi’den önce ABD ile ilişkileri iyi olan bir diktatörlük ve krallık dönemiydi. Bu dönemde kanunsuzluk ve kuralsızlık zulüm zirveye ulaşmıştı. ABD tarafından desteklenen ancak halkın desteğini kaybeden ve halktan destek görmeyen birinin başta kalması ABD’nin de hesabına gelmiyordu. Hüsnü Mübarek yönetimi Silahlı kuvvetlere bırakmıştı. Silahlı Kuvvetler de bir komisyon tarafından ülke yönetilirken diğer taraftan Anayasa çalışmalarına başlamışlardı. Mısırda 2012’de yapılan Genel seçimde Muhammed Mursi %52 üzerinde halk desteğiyle ilk defa seçimle gelen bir cumhurbaşkanıydı. Mısır halkı için karanlık bir gecenin sabahı gibiydi. Halk için aydınlık günler gelecekti. Ancak Mursi’nin başta kalması halk için aydınlık başlangıcı, ABD ve İsrail için karanlık günlerin başlangıcıydı. Mursi bir taraftan rejimde kalan kalıntıları temizlemeye çalışırken, diğer taraftan Filistin halkını açık cezaevinden kurtarma çalışmalarına girişti. Mısır güçlü bir devlettir. ABD’nin jandarması olmadığı zaman, Türkiye gibi tüm Müslümanlara destek çıkacaktı. Böylelikle Ortadoğu’da Müslüman ülkeler üzerinde kimse harita çalışmalarını yapmaya cesaret edemeyecekti. Bu yüzden ABD’nin ve İsrail’in etekleri tutuşmuştu. Bir an önce gereği yapmalıydı. Yoksa Ortadoğu’da Müslüman ülkeleri sömüremeyecekti, talan edemeyecekti. Namuslarını kirletmeyecekti. (Irakta ve Suriye’de olduğu gibi) Süper güçlerin bugün Müslüman Ülkeleri üzerinde bir A planı ve bir B planı vardı. Allah’ın da ayrı bir planı vardır. Eğer Müslümanlar Allah’ın yardımına layık olurlarsa Rabbim planını Müslümanların lehine devreye koyar. 15 Temmuz 2016 Türkiye işgale teşebbüs planını yapanlar, Allah’ın planından habersizdiler. Onun planı da devreye girmişti. Kimsenin ummadığı bir şekilde Müslümanlar Allah’ın yardımıyla; anadan, babadan, evlattan, yardan vazgeçerek ölümüne tanklar önüne kendilerini attılar. Kalplerin evirip çevrilmesi Allah’ın kudret elindedir. Müslümanların kalplerine cesaret veren ve kâfirlerin ve uşakların kalplerine de korkuyu salan O’dur. Kullar layık olursa O planlarını kulları üzerinden ve lehine devreye koyar. O’nun planları ve tuzakları her plan ve tuzağın üzerindedir.