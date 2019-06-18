Mursi’nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı.

Mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı.

Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti. Sabah erken saatlerde defnedilen Mursi’nin cenaze fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan Mursi’nin oğlu yaptığı açıklamada, “Cesedi cezaevinde yıkadık. Ailem ile birlikte defin törenine katıldım” ifadelerini kullandı.

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